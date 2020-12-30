2020 عام المدربين.. فايلر وموسيماني الأنجح.. وكارتيرون خاطف للأضواء.. وبصمة كشري والنحاس لن تنسى

أيام معدودة تفصلنا عن نهاية عام 2020 الذي لم يشهد العديد من الأحداث الرياضية مثلما كان مخططا، وذلك بسبب التأثر بتفشي فيروس كورونا، الأمر الذي جعل الرياضة تتوقف لشهور متواصلة دون أي فعاليات. وعلى الرغم من توقف النشاط الرياضي في مصر لمدة تقارب الأربعة أشهر، إلا أن الرياضة المصرية في 2020، شهدت عامًا مليئا بالأحداث المثيرة والإنجازات المميزة، لكنه في نفس الوقت شهد بعض الإخفاقات والأحزان.

وشهد عام 2020 بزوغ نجم بعض المدربين واختفاء آخرين محليا، وهو ما نستعرضه لكم في التقرير التالي:





فايلر وموسيماني

لا شك أن إنجاز الأهلي في عام 2020 بحصد دوري أبطال أفريقيا والتتويج بلقب الدوري المصري وكأس مصر وحسم الثلاثية بعد غياب 14 عاما كان الأبرز.





ويتقاسم تاج المدربين في عام 2020 الثنائي السويسري رينيه فايلر، المدرب السابق للأهلي، والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدرب الحالي للفريق الأحمر.





فايلر خاض 29 مباراة في العام الجاري مع الأهلي وحقق 20 انتصارا وتعادل 7 مرات وتلقى هزيمتين.





كان ذلك قبل صدامه مع الإدارة حول تمديد عقده ورغبته في السفر إلى بلاده لظروف عائلية، ولا يقلل ذلك من قيمة إنجاز المدرب السويسري.





ترك فايلر الأهلي فائزا بلقب الدوري المصري رسميا، كما قاد الفريق للتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر، ونصف نهائي دوري الأبطال.





أما موسيماني فقد ترك بصمته سريعا، وأكمل ما بدأه سلفه، وأنقذ موسم الأهلي بحنكة، فوضع بصمة بارزة في 2020، رغم فارق عدد المباريات بينه وفايلر.





المدرب الجنوب أفريقي خاض 14 مباراة مع الأهلي حتى الآن، فانتصر 13 مرة، وتعادل في مباراة واحدة، دون هزيمة.





يحسب لموسيماني أيضا إنهاء مشوار الأهلي القاري بالتتويج بدوري الأبطال بعد غياب 7 أعوام.





وتخطى موسيماني عقبتي الوداد المغربي ثم الزمالك، قاريا، قبل أن يواصل انتصاراته في كأس مصر باقتدار ليحسم الثلاثية، في بداية مثالية مع الأهلي.





كما بدأ الفني الجنوب أفريقي الدوري (2020-2021) مسجلا 3 انتصارات (علامة كاملة).









كارتيرون يسرق الأضواء

وقّع الفرنسي باتريس كارتيرون على إحدى أهم فتراته التدريبية عندما قاد الزمالك بداية العام الجاري، فسرق الأضواء في 2020 محليا وقاريا.





كارتيرون حقق 16 انتصارا من 24 مباراة مع الزمالك مقابل هزيمتين و6 تعادلات.





لكن المدرب الفرنسي دخل تاريخ القلعة البيضاء بحصد بطولتين في أقل من أسبوع بالتتويج بالسوبر الأفريقي ثم السوبر المصري على حساب الترجي التونسي وغريمه الأهلي على الترتيب.





ورغم البداية المبشرة والتفاف الإدارة والجماهير حوله في نادرة غير مسبوقة بالنادي الأبيض، اختار كارتيرون النهاية الحزينة وقر فجأة الرحيل للتعاون السعودي.





وترك الفرنسي الزمالك بعدما أوصله إلى نصف نهائي دوري الأبطال، وكذلك ربع نهائي كأس مصر.









إنجاز النحاس

يعد عماد النحاس المدرب المصري الأبرز في 2020 بعد إنجازه مع المقاولون العرب، واحتلال الفريق المركز الرابع بدوري الموسم الماضي، ومن ثم بلوغه كأس الكونفدرالية في مشاركة قارية جديدة غابت طويلا قبل 2020.





لكن أرقام النحاس لا تشفع له في 2020، فقد تلقى 11 هزيمة من 31 مباراة، وحقق 10 انتصارات.





وجاءت نهاية العام سيئة للغاية للنحاس، فقد افتتح دوري 2020-2021 بخسارة 3 مباريات حتى الآن.





ورغم ذلك يبقى إنجاز الموسم الماضي مؤثرا، لذلك قال محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن "النحاس يستحق لقب مدرب العام".





وبعيدا عن إنجاز النحاس، برز مدربون آخرون في 2020، على غرار أحمد كشري الذي نجح في إبقاء أسوان بالدوري.





كما قدم علي ماهر مستويات طيبة وأنقذ المصري البورسعيدي من موسم صعب مسجلا 9 انتصارات من 18 مباراة.





كما أعاد إيهاب جلال التوازن للمقاصة، فبقي بين الكبار، فيما لمع اسم المدرب الواعد رضا شحاتة مع الجونة، بعدما عبر الفترة الصعبة للفريق ليبقيه في الدوري الممتاز.



