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رياضة

قبل اجتماع الـVAR.. أحمد مجاهد يوجه رسالة للجنة الخماسية بالجبلاية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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يسرى غازى
وجه المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة رسالة إلى اللجنة الخماسية السابقة للجبلاية قبل اجتماعه برؤساء الأندية اليوم.

قال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

للتوضيح 
أعضاء اللجنة الخماسية السابقة في الاتحاد أخوة أعزاء و أصدقاء و أي قرارات تتخذ في الاتحاد أو تحريك للمياه الراكدة ما هو إلا واجب علينا و المسألة لم و لن تكون كما يحاول البعض أن يظهرها و على العكس فإن أي ملف لم يكتمل بشكل قانوني علينا تصحيحه و ليس محاولة اصطياد أخطاء.

تابع : ومرة اخيرة فإنهم جميعًا عملوا قدر ما استطاعوا وفق رؤيتهم و لهم الشكر على ذلك.

وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد اجتماعا في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء مع رؤساء أندية القسم الممتاز بمقر الجبلاية فى الجزيرة.

يأتي ذلك من أجل دراسة الأمور المتعلقة بتشكيل رابطة أندية المحترفين وإجراءات قيد يناير وآخر المستجدات على الساحة الرياضية.
 
ومن المقرر أن تناقش أيضا اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خلال اجتماعها مع أندية الدورى الممتاز وعددهم 18 ناديا من أجل مناقشة الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى المصرى، خاصة وأن هناك شكاوى عديدة من الأندية من التقنية بعد أن أثبتت التقارير الفنية وجود مشكلات فنية فى تطبيق التقنية أبرزها ضبط التسلل.
 
وطلبت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، من اتحاد الكرة مبلغ 100 ألف يورو عبارة عن مستحقات الشركة عن تطبيق التقنية فى الدورى الجديد 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضى وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة الإسبانية واللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.
 
فى المقابل ترفض اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد سداد المبلغ للشركة بداعٍ وجود بعض الملاحظات على تطبيق التقنية فى الدورى المصرى.
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