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تكنولوجيا

النموذج الأولي من هاتف وان بلس OnePlus 9 5G يباع بسعر خيالي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:01 م
هاتف OnePlus 9 5G
هاتف OnePlus 9 5G
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شيماء عبد المنعم
رصد متابعون النموذج الأولي من هاتف وان بلس القادم المسمى OnePlus 9 5G، على موقع التجارة الألكترونية eBay، والذى سيباع رسميا بمبلغ ضخم قدره 3000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 47.196 جنيها مصريا).

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، نشر النموذج الأولي من هاتف OnePlus 9 5G، خلال الأسابيع الماضية على eBay، ولأنه تضمن المعلومات التعريفية للجهاز تمت إزالته بشكل فورى، ولكن بعد أيام قليلة نشر  الهاتف مرة أخرى دون ذكر معلومات التعريف.


وأزالت منصة eBay، العرض الخاص بالنموذج الأولي للمرة الأولى بعد أن كان معروضا بسعر 3000 دولار لأنه تضمن المعلومات التعريفية، وليس من المعروف من هوا المشترى الغامض الذي دفع هذا المبلغ الضخم لشراء نمزذج هاتف OnePlus 9 5G، ولكن من المحتمل أن المشتري هو الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لمنع الجهاز الجديد من الوصول إلى مستخدمي يوتيوب.
OnePlus 9 5G prototype

وحسبما ورد في التسريبات السابقة، يأتي هاتف OnePlus 9 5G، بشاشة مسطحة بقياس 6.5 بوصة مزودة بكاميرا أمامية مزدوجة، وبينما سيحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على كاميرات خلفية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل وكاميرات عريضة للغاية بدقة 16 ميجابكسل، مع هيكل إطار معدني.

OnePlus 9 5G prototype

وذكرت التسريبات أن هاتف OnePlus 9 5G، سيتم تشغيله بواسطة معالج من نوع Snapdragon 888، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

وسيحتوي هاتف OnePlus 9 5G، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات،  وأوضحت المعلومات التعريفية في صور الهاتف على موقع eBay، أن الجهاز سيعمل واجهة المستخدم OxygenOS 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.
OnePlus 9 5G prototype
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