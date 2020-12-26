صور مسربة تكشف التفاصيل الكاملة لهاتف وان بلس OnePlus 9

تخطط شركة وان بلس OnePlus، لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة هواتف OnePlus 9، وهي OnePlus 9 و9 Pro و9 Lite أو 9E، واليوم، كشفت أحدث التسريبات المصورة عبر الإنترنت ، عن تصميم الإصدار العادي من التشكيلة المرتقبة OnePlus 9.









وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت بعض الصور المسربة بعض المواصفات الرئيسية لهاتف وان بلس المرتقب OnePlus 9.









وأكدت الصور الحية أن الهاتف الذكي الذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه مع بجاية العام المقبل سيأتي بنوتش على شكل ثقب أعلى يسار الشاشة مخصص لكاميرا التصوير السيلفي.













وإلى جانب الشاشة المثقوبة، سيدعم هاتف OnePlus 9، ميزة الشحن اللاسلكي العكسي، وسيكون هاتف OnePlus 8 Pro، الإصدار الوحيد من السلسلة الذي يقدم دعما لميزة الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

















وحسبما ورد في التسريبات السابقة، فإن الإصدارات المتميزة التي ستطلقها وان بلس تحت اسم Pro، ستتمتع فقط بميزتي الشحن اللاسلكي والشحن العكسي، خاصة أن هاتف OnePlus 8T لم يحصل ميزة الشحن اللاسلكي أيضا.









ووفقا لموقع "91mobiles"، فإن هاتف OnePlus 9 سيأتي بتقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 65 وات، وسيحتوي على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، والتي جاءت في السابق بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة مع إصدار OnePlus 8.









ومن المقرر أن تستطيع هواتف OnePlus 9 أن تكون قادرة على شحن البطارية خلال 40 دقيقة فقط، عند شحن البطارية من 0 إلى 100%، حيث تتفوق على قدرات الشحن فى هواتف OnePlus 8 التى تم اعتبارها من أفضل هواتف الأندرويد، والتى جاءت بشحن سريع قوة 30 واط فقط.















وذكرت التسريبات أن هواتف OnePlus 9 ستأتى بشاشة منحنية كبيرة قياس 6.55 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة +FullHD، ونقاء 2400 x 1080 بيكسل، بالإضافة إلى تصنيف IP68 المقاوم للمياه والغبار ، ومعدل تحديث كبير، وهو 144 هرتزا في الثانية.









وسيتم تشغيل سلسلة هواتف OnePlus 9 بواسطة معالج من نوع Snapdragon 888، مقترنا بذاكرة تخزين داخلية سعتي 256 و512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائي رام سعتي 8 و12 جيجابايت، وستعمل التشكيلة بنظام التشغيل أندرويد 11، مع منفذ شحن من نوع USB-C.











وستقدم هواتف OnePlus 9، أربع كاميرات خلفية الرئيسية منها ستأتى بدقة 50 ميجابيكسل ذات رؤية فائقة مع فتحة عدسة f / 1.9، وكاميرا سينمائية بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 و كاميرا تليفوتوجرافي بدقة 12 ميجابيكسل مع مستشعر OIS و ضبط تلقائي للصورة وفتحة f / 3.4، أما الكاميرا الرابعة فستكون بدقة 12 ميجابيكسل أيضا مع فلاش LED.









وتستعد شركة وان بلس للإعلان عن أجهزة سلسلة OnePlus 9 الثلاثة، في حدث يعقد في منتصف شهر مارس من العام المقبل.