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فن

ببنطلون مقطع.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:22 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت لقاء بإطلالة كاجوال تبرز أنوثتها، مرتدية جينز مقطوع وقميص كاروهات، كما تركت شعرها منسدلا على كتفها. 

وشاركت لقاء الخميسي، في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب. 

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون. 
ببنطلون مقطع.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور
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