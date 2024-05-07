عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

9 استخدامات لصودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين في تنظيف المنزل

استخدامات لصودا الخبز
استخدامات لصودا الخبز

صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) وبيروكسيد الهيدروجين (ماء الأكسجين) هما مواد تنظيف فعالة وآمنة تستخدم في العديد من مهام التنظيف في المنزل، إليك تسع استخدامات لصودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين في تنظيف المنزل، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

الأرصاد العمانية تحذر سكان هذة المناطق

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 7 مايو

استخدامات لصودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين في تنظيف المنزل

تنظيف الفرن: قم بإزالة الأوساخ الملتصقة في الفرن بواسطة خلط كمية من صودا الخبز مع الماء لتكوين عجينة، ثم ضعها على الأماكن المتسخة واتركها لبضع ساعات قبل تنظيفها بإسفنجة رطبة.
تنظيف الحوض والمراحيض: قم برش صودا الخبز في الحوض أو المرحاض واتركها لبضع دقائق، ثم قم بتنظيفها بفرشاة وشطفها بالماء. يمكنك أيضًا خلط صودا الخبز مع الخل لتنظيف الروائح الكريهة.


تنظيف الأرضيات والبلاط: قم بتنظيف الأرضيات والبلاط بخلط صودا الخبز مع الماء لتكوين معجون، ثم استخدمه لتنظيف البقع والأوساخ المتراكمة.


إزالة الروائح الكريهة: ضع صودا الخبز في أطباق صغيرة وضعها في الأماكن التي تنبعث منها روائح كريهة مثل الثلاجة أو الأحذية، حيث تساعد صودا الخبز على امتصاص الروائح غير المرغوب فيها.


تنظيف الأواني والملاعق البلاستيكية: قومي بإزالة البقع والرواسب من الأواني والملاعق البلاستيكية بواسطة خلط صودا الخبز مع الماء وفركها بإسفنجة.


تنظيف الثلاجة: استخدم محلول مكون من ماء وصودا الخبز لتنظيف الثلاجة من الداخل وإزالة الروائح الكريهة.


تنظيف السجاد والمفروشات: قم برش صودا الخبز على السجاد والمفروشات قبل ممارسة الكنس لإزالة الروائح غير المرغوب فيها.


تبييض الأقمشة: استخدم بيروكسيد الهيدروجين لتبييض الأقمشة الملونة وإزالة البقع الصعبة. قومي بتطبيقه مباشرة على البقع قبل غسل الأقمشة.


تنظيف الأدوات المنزلية: استخدم بيروكسيد الهيدروجين لتنظيف وتعقيمالأدوات المنزلية مثل فرش الأسنان والمشط والمقص وغيرها. ضع الأدوات في حوض به ماء وبيروكسيد الهيدروجين لمدة 15-30 دقيقة ثم اشطفها جيدًا.


مهمة: يُرجى ملاحظة أنه قبل استخدام صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين في التنظيف، يجب أن تختبرهما على سطح صغير غير مرئي للتأكد من عدم حدوث تفاعلات غير مرغوب فيها أو تلف للأسطح. 

كما يُنصح باتباع تعليمات السلامة الموجودة على عبوات هذين المنتجين واستخدام قفازات ونظارات واقية عند الحاجة.

صودا الخبز ماء الأكسجين استخدامات لصودا الخبز الهيدروجين بيروكسيد الهيدروجين تنظيف المنزل ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

رايح يعتزل.. ماذا قال نجوم الكرة عن أداء عبدالله السعيد مع الزمالك؟

أكلة تجلب لك الشؤم وتحرمك البركة والخير وتضيق الرزق.. احذر كل أنواعها

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية اليوم

عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد

بناه المصريون.. سد جوليوس نيريري ينقذ تنزانيا وكينيا من الغرق

موضوعات متعلقة

طرق سحرية لتنظيف شفاط المطبخ

كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة وعلاقتها بـ الأسنان

مشكلة كل عروسة .. طريقة سريعة لتنظيف الحوائط البيضاء

«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

قرار نهائى .. هل يعود نظام التعليم المفتوح

المجلس الأعلى‭ ‬للجامعات‮ يرد على شكوى التعليم المفتوح.. ويتخذ قرارا عاجلا

طرق سحرية لتنظيف شاشة هاتفك

ترشيحاتنا

بعد قليل.. بدء جلسات محاكمة 3 مسؤولين بالمتحف المصري الكبير

شاهد.. تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني بمدارس القاهرة لاستقبال الطلاب غداً

وسائل إعلام إنجليزية تكشف حدوث اختراق خطير لوزارة الدفاع البريطانية

الزراعة: 35 ألف زائر توافدوا على حدائق الحيوان والأسماك في شم النسيم

انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين | 7 شروط للمشاركة والجوائز كبيرة

نصيحة ذهبية من ميدو إلى إياد العسقلاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

أحدثت إزعاجًا للآخرين بالضحك.. تعرف على أفضل طريقة للاعتذار

رايح يعتزل.. ماذا قال نجوم الكرة عن أداء عبدالله السعيد مع الزمالك؟

بإمكانيان هتبهرك وسعر على قد الإيد.. أجهزة تلفاز ذكية من سامسونج

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ