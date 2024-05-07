9 استخدامات لصودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين في تنظيف المنزل

صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) وبيروكسيد الهيدروجين (ماء الأكسجين) هما مواد تنظيف فعالة وآمنة تستخدم في العديد من مهام التنظيف في المنزل، إليك تسع استخدامات لصودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين في تنظيف المنزل، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

استخدامات لصودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين في تنظيف المنزل

تنظيف الفرن: قم بإزالة الأوساخ الملتصقة في الفرن بواسطة خلط كمية من صودا الخبز مع الماء لتكوين عجينة، ثم ضعها على الأماكن المتسخة واتركها لبضع ساعات قبل تنظيفها بإسفنجة رطبة.

تنظيف الحوض والمراحيض: قم برش صودا الخبز في الحوض أو المرحاض واتركها لبضع دقائق، ثم قم بتنظيفها بفرشاة وشطفها بالماء. يمكنك أيضًا خلط صودا الخبز مع الخل لتنظيف الروائح الكريهة.



تنظيف الأرضيات والبلاط: قم بتنظيف الأرضيات والبلاط بخلط صودا الخبز مع الماء لتكوين معجون، ثم استخدمه لتنظيف البقع والأوساخ المتراكمة.



إزالة الروائح الكريهة: ضع صودا الخبز في أطباق صغيرة وضعها في الأماكن التي تنبعث منها روائح كريهة مثل الثلاجة أو الأحذية، حيث تساعد صودا الخبز على امتصاص الروائح غير المرغوب فيها.



تنظيف الأواني والملاعق البلاستيكية: قومي بإزالة البقع والرواسب من الأواني والملاعق البلاستيكية بواسطة خلط صودا الخبز مع الماء وفركها بإسفنجة.



تنظيف الثلاجة: استخدم محلول مكون من ماء وصودا الخبز لتنظيف الثلاجة من الداخل وإزالة الروائح الكريهة.



تنظيف السجاد والمفروشات: قم برش صودا الخبز على السجاد والمفروشات قبل ممارسة الكنس لإزالة الروائح غير المرغوب فيها.



تبييض الأقمشة: استخدم بيروكسيد الهيدروجين لتبييض الأقمشة الملونة وإزالة البقع الصعبة. قومي بتطبيقه مباشرة على البقع قبل غسل الأقمشة.



تنظيف الأدوات المنزلية: استخدم بيروكسيد الهيدروجين لتنظيف وتعقيمالأدوات المنزلية مثل فرش الأسنان والمشط والمقص وغيرها. ضع الأدوات في حوض به ماء وبيروكسيد الهيدروجين لمدة 15-30 دقيقة ثم اشطفها جيدًا.



مهمة: يُرجى ملاحظة أنه قبل استخدام صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين في التنظيف، يجب أن تختبرهما على سطح صغير غير مرئي للتأكد من عدم حدوث تفاعلات غير مرغوب فيها أو تلف للأسطح.

كما يُنصح باتباع تعليمات السلامة الموجودة على عبوات هذين المنتجين واستخدام قفازات ونظارات واقية عند الحاجة.