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أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن موعد ترخيص لقاح أكسفورد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:41 م
لقاح أكسفورد
لقاح أكسفورد
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شريف سيد
أعربت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن توقعها حصول لقاح أكسفورد/ إسترازينيكا، على ترخيص الاستخدام الطارئ بحلول شهر ابريل المقبل".

وأعلنت شركة استرازينيكا البريطانية اليوم الأربعاء، أن لقاح أكسفورد فعال مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأعطت وكالة الأدوية البريطانية الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد طورته شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد تنوي من خلاله السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع ديسمبر.

وقال ناطق باسم وزارة الصحة البريطانية "وافقت الحكومة اليوم على توصية وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية السماح استخدام لقاح جامعة أكسفورد/أسترازينيكا ضد" فيروس كورونا المستجد.

وقال مسئول بريطاني شارك في الموافقة على لقاح أكسفورد في بريطانيا، اليوم الأربعاء، إن فعالية اللقاح يمكن أن تفوق الـ 80%، عندما يكون هناك فاصل زمني بين الجرعتين يقدر بـ3 أشهر. 

وأوضح منير بير محمد، رئيس مجموعة عمل خبراء لجنة الأدوية البشرية المعنية بلقاحات كورونا: "كانت فعالية اللقاح مرتفعة، حتى أعلى من 80٪، عندما كان هناك فاصل ثلاثة أشهر بين الجرعتين الأولى والثانية، وهذا هو سبب توصيتنا باستخدامه". 

وأضاف: "نظرنا أيضًا إلى نظام نصف الجرعة، والذي تم نشره من قبل، لكننا شعرنا أن النتائج لم يتم تأكيدها من خلال التحليل الكامل للتجارب على اللقاح". 
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