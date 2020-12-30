منعتها من اللبس الضيق والقصير.. أوكا يتحدث عن خناقاته مع مي كساب

تحدث مطرب المهرجانات أوكا، عن علاقته بزوجته مى كساب، قائلًا:" مسحولة في تربية العيال".





وقال خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، إنه تزوجها "بدري بدري" وهذا فضل كبير من ربنا، مضيفًا: "أي واحدة بتغير على زوجها، وهذا حال مى.. أنا بحب بتوع الأزياء، واحيانا بعملهم إعجاب ودا بيزعلها، وأحيانا بنومها عشان أكبر دماغي".





وذكر أنه كثيرًا ما يحدث بينهما خناق بسبب اللبس، مضيفًا:"مفيش لبس قصير ولا كات ولا ضيق.. ومخى فيه حتة 80 ".





وأشار إلى أنه لم يواجه أى رفض إطلاقًا في زواجه من مى كساب، فأهله كانوا مرحبين بها كثيرًا وبوجودها، مضيفًا:"فيه نظرة وثقة".