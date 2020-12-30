ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منعتها من اللبس الضيق والقصير.. أوكا يتحدث عن خناقاته مع مي كساب

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:51 م
المطرب أوكا وزوجته
المطرب أوكا وزوجته مي كساب
Advertisements
ندى رأفت
تحدث مطرب المهرجانات أوكا، عن علاقته بزوجته مى كساب، قائلًا:" مسحولة في تربية العيال".  

وقال خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، إنه تزوجها "بدري بدري" وهذا فضل كبير من ربنا، مضيفًا: "أي واحدة بتغير على زوجها، وهذا حال مى.. أنا بحب بتوع الأزياء، واحيانا بعملهم إعجاب ودا بيزعلها، وأحيانا بنومها عشان أكبر دماغي". 

 وذكر أنه كثيرًا ما يحدث بينهما خناق بسبب اللبس، مضيفًا:"مفيش لبس قصير ولا كات ولا ضيق.. ومخى فيه حتة 80 ".

 وأشار إلى أنه لم يواجه أى رفض إطلاقًا في زواجه من مى كساب، فأهله كانوا مرحبين بها كثيرًا وبوجودها، مضيفًا:"فيه نظرة وثقة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أوكا لـ مي كساب: "ألف سلامة عليكي يا أم العيال"

مي كساب تطمئن متابعيها على حالتها الصحية

خلفت 3 ولاد ورا بعض.. مي كساب عن وزنها الزائد: جمهوري خد عليا كدا

الليلة.. ريهام سعيد مطربة مهرجانات مع أوكا ومي كساب في صبايا الخير

ريهام سعيد لـ أوكا: أول مرة أستضيف حد معرفش عنه حاجة

«أكبر مني ودماغها مطرقعة وزواجنا نصيب».. أوكا عن زواجه بـ «مي كساب»

ترشيحاتنا

زنجبيل بالأنف وبصل في الرجل.. أغرب وصفات نجوم الفن للوقاية من كورونا

بعد 40 سنة| عمرو الليثي يكشف سبب سحب مسلسل رأفت الهجان من عادل إمام

بعد 6 سنوات .. كيف نجح الأهلى فى الثأر من هزيمته التاريخية أمام حسام حسن

مدبولي يكلف بسرعة توفير 200 مليون جنيه لتطوير الطريق الدائري

الملاذ الآمن بعيدا عن كورونا .. هنا يجتمع قادة العرب في 5 يناير لهذا السبب.. صور

خاص| تميم لن يحضر قمة الرياض..وهذا مصير قطر ما لم تنفذ المصالحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل العام الجديد.. كايلي جينر تغير لون شعرها إلى الأحمر.. صور

بـ هوت شورت.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بأنوثتها

بملابس أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة