رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال أبريل

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، على مدار شهر أبريل من عام 2024، وذلك عبر تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وخلال التقرير، قال الدكتور حسام المصري، إن جهود اللجنة الطبية العليا خلال شهر أبريل المنقضي، تضمنت الاستجابة لـ985 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.

وأوضح أن تفاعل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 202 قرار بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن توفير الإجراءات الطبية لـ 121 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 23 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنه تم خلال شهر أبريل، إصدار 25 قرارًا، من رئيس مجلس الوزراء، خاصة بالحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لـ90 استغاثة، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ24 حالة.

كما استعرض التقرير جهود اللجنة فيما يخص القوافل الطبية بالمحافظات، على مدار شهر أبريل، حيث أوضح الدكتور حسام المصري، أنه تم إجراء الكشف على 4190 مواطناً ضمن قوافل اللجنة بمحافظة الإسكندرية، وتقديم 655 نظارة طبية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء.

