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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 480 زيارة للسيدات المعرضات للعنف بعيادات المرأة الآمنة داخل الوحدات الصحية

عيادات المرأة
عيادات المرأة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 480 زيارة للسيدات المعرضات للعنف ضمن المرحلتين الأولى والثانية بـ "عيادات المرأة الآمنة"، للاستفادة من الخدمات الطبية والإرشاد والدعم النفسي المقدمة للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف، وذلك خلال عامين منذ تدشين العيادات في أبريل عام 2022، بما يساهم في الحفاظ على حياة صحية ونفسية آمنة لجميع فئات المجتمع.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارات تتنوع بين أولية ومتابعة لأشكال العنف المختلفة ضد المرأة، لافتًا إلى أن عيادات المرآة الآمنة بلغت 18 عيادة حتى الآن بمحافظات “القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، أسوان”.

من جانبها، قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن العيادات تستهدف السيدات اللاتي يترددن على الوحدات الصحية أو اللاتي تم اكتشاف حالاتهن خلال الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات.

أووضحت أن تلك العيادات تساهم في توفير مساحة آمنة للسيدات، من خلال وحدات مجهزة ومتخصصة، مؤكدة الحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المترددات على العيادات، فضلاً عن تفعيل نظم الإحالة إلى الجهات الشريكة الداعمة لمناهضة العنف ضد المرأة، في إطار التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.

فيما قال الدكتور سمير وحيد الدميرى، القائم بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للأمومة والطفولة، أنه تم تدريب 341 من مقدمي الخدمة أطباء وتمريض ومثقفات صحيات ورائدات ريفيات من خلال 17 دورة تدريبية على كيفية التعامل مع الناجيات من العنف وتقديم الدعم النفسي الأولي والإحالة إلى جهات دعم نفسي وخدمات اجتماعية مثل المجلس القومي للمرأة وخط نجدة الطفل ووحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية، ووزارة التضامن الاجتماعي المتمثلة في دور الاستضافة.

ونوهت الدكتورة سارة يونس، منسق برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، إلى تنفيذ 3056 جلسة تثقيف صحي لـ26348 فتاة وسيدة وأما مترددة على الخدمات المختلفة بمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى عقد 14 ندوة مجتمعية للتوعية عن أشكال العنف والتصدي له وتأثيره على الصحة والأسرة والمجتمع وكيفية تعاون جميع القطاعات في تقديم الدعم المجتمعي لمناهضة العنف.

الصحة عيادات المرأة الخدمات الطبية الارشاد حياة صحية

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