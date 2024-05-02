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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فض اعتصام جامعة كولومبيا.. مظاهرات حاشدة تجوب شوارع نيويورك من أجل غزة|فيديو

مظاهرات حاشدة في
مظاهرات حاشدة في أمريكا دعما لغزة

شارك أكثر من 20 ألف شخص في تظاهرة حاشدة جابت شوارع مدينة نيويورك، وصولا إلى مبنى جامعة كولومبيا، احتجاجا على فض شرطة المدينة اعتصاما طلابيا داخل الجامعة، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري .

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، رفع المشاركون العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بقمع الشرطة للطلبة في كثير من الجامعات واعتقال المئات منهم على خلفية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في الساحة الأمريكية.

 

كما أقيمت مظاهرة مناهضة لإسرائيل، بمشاركة اليهود المناهضين للصهيونية، أمام مدخل جامعة كولومبيا.

https://twitter.com/AbuAliEnglishB1/status/1785909222741344369

وأعلن المتظاهرون أن حملات الاعتقال في الجامعات الأمريكية لن توقف الحراك الطالبي المستمر حتى سحب الاستثمارات من دولة الاحتلال وإيقاف التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية الاسرائيلية المشاركة في الإبادة الجماعية في غزة. 

في السياق ذاته، تستمر الاعتصامات الطالبية داخل الخيم في عديد الجامعات الأمريكية ضمن حراك شبابي على مستوى الولايات المتحدة للضغط على صناع القرار من أجل اتخاذ خطوات سريعة لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

الجامعات الأمريكية العدوان على قطاع غزة الولايات المتحدة جامعة كولومبيا شوارع نيويورك فلسطين

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