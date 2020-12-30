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«الأهرام للدراسات الاستراتيجية»: النظام الإثيوبي مستبد يقصف شعبه بالطيران وينفذ إبادة جماعية.. فيديو

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:55 م
اثيوبيا
اثيوبيا
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إبراهيم القادري
قال هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية تجاوزت كل الحدود خصوصا انه ينتمي إلى نظام يقوم بالإبادة الجماعية لشعبة بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب .

وأضاف "رسلان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن النظام الإثيوبي يقصف مواطنيه بالطيران، لافتًا إلي أن إثيوبيا عبارة عن كيان مصطنع تاريخه من عشرات القرون عبارة عن حروب مُتصلة وانتهاكات كبيرة .

وأوضح رسلان، أن متحدث وزارة الخارجية الاثيوبي يتحدث وكأن مصر لديها دماء داخلية تحاول الهرب منها من خلال سد النهضة وهذا يعكس أن التصريحات الاثيوبية والاثيوبيين لديهم نوع من الانفصام .

وتابع "رسلان"، أن الاثيوبيين منفصلين عن الواقع بشكل كامل وما يؤكد ذلك هو انهم يتحدثون وكأن اثيوبيا دولة عظمى في حين أن غالبية الشعب الإثيوبي لا يجد قوت يومه، وحديث الخارجية الاثيوبية يؤكد أن إثيوبيا ستقوم بالملء الثاني للسد، وقت ما تراه مناسبا، وهذه قضية اثيوبية، ولا علاقة لمصر ولا للسودان بها.
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