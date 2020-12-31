عالقة بين آلات حادة.. شاهد أغرب 20 عملية لإنقاذ الحيوانات في 2020

كشفت الجمعية الملكية لمنع القسوة ضد الحيوانات وتعزيز الرفق بها ببريطانيا عن أغرب 20 عملية إنقاذ للحيوانات في عام 2020.





ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية، أوضحت الجمعية الخيرية المعروفة باسم « RSPCA»، أن معظم هذه الحيوانات كانت عالقة بين آلات حادة.





وأظهرت صور للجمعية البريطانية، مجموعة من حيوانات زعنفيات الأقدام عالقة في أماكن غريبة قبل أن يحررها رجال الإنقاذ وهم في حيرة من أمرهم.





وقال متحدث باسم الجمعية: «تصل إلينا أكثر من مليون مكالمة كل عام للإبلاغ عن الحيوانات التي تحتاج إلى المساعدة، وأن البعض منها بالتأكيد يدخلون في مواقف مفاجئة».





وكانت من أغرب الصور التي أبرزتها الجمعية ثعلبًا برأسه عالقًا في علبة ماء، وضفدع محشور في غطاء تصريف، وحمل محاصر على عمق 50 قدمًا أسفل أنبوب.





وفي شهر أبريل، ثبتت رأس شبل الثعلب داخل إبريق، ليعلق المسؤولين على إنقاذه: « هذا الثعلب المسكين علق بينما كان يحاول إخراج بعض الماء من العلبة، وكان مرهقًا جدًا من محاولة إزالتها بنفسه».





وعثر العمال في مستودع معدات الصالة الرياضية على جرو رمادي اللون في أحد أجهزة المشي، و يعتقدون أنه أتي عبر النهر في شهر مايو الماضي، كما تمكن الضباط من إنقاذ خروف مفقود بعد أن سقط على عمق 50 قدمًا في فتحة مكسورة في أنبوب تحت الأرض بعد أربع ساعات.





وحوصر جرو صغير صغير يبلغ من العمر شهرين داخل كرسي، وأطلق عليه رجال الإنقاذ اسم بودنج، حيث كان يزحف تحت الأريكة ووقع فراءه في الآلية بمجرد أن قام مالكه دون قصد بإمالة الكرسي تحته.





تضمنت عمليات الإنقاذ الغريبة أيضًا إنقاذ حصان تقطعت به السبل على قمة بوابة في شهر أبريل، وإنقاذ بومة سمراء من مدفأة أحد الأسر التي سمعت أصواتًا من المدفأة لبضعة أيام، لكن لم تكن لديها أدنى فكرة عن وجود طائر محاصر في الداخل حتى سقط بشكل مفاجيء.





وأصيب زوجان بصدمة عندما عثرا على ثعبان طوله أربعة أقدام مختبئًا داخل مجفف الملابس، وليسوا متأكدين من كيفية تمكنه من الوصول إلى الغرفة لكن ربما كان منجذبًا إلى دفء المجفف، إلى غير ذلك من عمليات الإنقاذ التي تبرزها الصور التالية..







