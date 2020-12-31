بعد طرحها بساعات.. «محسود» تشعل السوشيال ميديا.. والجماهير: عظمة

تداول عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محسود بعد طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة محسود على قناته الرسمية بتطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مع كامل احترامي لاي حد وقف علي مسرح او غني بس يازباين مفيش حد بيعمل 4 طبقات في 20 ثانية كدا..غير عمرو دياب" و "‏الاب الروحي وعراب موسيقى الشرق الاوسط.#محسود ‎#عمرو_دياب"..





وقال آخرون "‏عمرو دياب عامل عظمه فشخ بجد في حته لوحده ‎#محسود" و "‏عارفين الرياضى اللى بيستعرض عضلاته عندنا عمرودياب بيستعرض عظمته فى طبقات صوته ، مطرب فتوه ‎#عمرو_دياب ‎#محسود ".





وطرح النجم عمرو دياب أغنيته "محسود"، وهي تاسع أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".





"محسود".. من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع: عادل حقي، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.



