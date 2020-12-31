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فن

بعد طرحها بساعات.. «محسود» تشعل السوشيال ميديا.. والجماهير: عظمة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:40 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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مصطفى كرم
تداول عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محسود بعد طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة محسود على قناته الرسمية بتطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مع كامل احترامي لاي حد وقف علي مسرح او غني بس يازباين مفيش حد بيعمل 4 طبقات في 20 ثانية كدا..غير عمرو دياب" و "‏الاب الروحي وعراب موسيقى الشرق الاوسط.#محسود ‎#عمرو_دياب".. 

وقال آخرون "‏عمرو دياب عامل عظمه فشخ بجد في حته لوحده ‎#محسود"  و "‏عارفين الرياضى اللى بيستعرض عضلاته عندنا عمرودياب بيستعرض عظمته فى طبقات صوته ، مطرب فتوه ‎#عمرو_دياب ‎#محسود ".

وطرح النجم عمرو دياب أغنيته "محسود"، وهي تاسع أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".

"محسود".. من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع: عادل حقي، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وطرح حتى الآن ثماني أغنيات هي، فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، و"عايز أعمل زيك"
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