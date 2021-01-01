رشاح بلبيس يحصد أرواح المواطنين.. والأهالي يطالبون المسئولين بردم الترعة

سادت حالة من الغضب بين سكان مركز ومدينة بلبيس التابعه لمحافظة الشرقية بسبب رشاح بلبيس الذى أطلق عليه أهالي المدينة " صياد الأرواح " بعدما حصد أراوح عدة غرقا في مياه الصرف فلا يفرق بين طفل ومسن ولا إمرأة ولا رجل، فالجميع وقعوا ضحية لإهمال وتقاعس حكومي عن اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الأهالي من هذا الخطر المحدق.





ويقول المواطن إبراهيم إسماعيل الخوانكي ، من سكان مدينة بلبيس، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : أن هناك تكرار لاكثر من حادثة غرق خاصة مع وجود شارع مواجه للرشاح ولا توجد أية إنارة علي الطرق ليلا مضيقا أنه كان يسقط أكثر من شخص بالرشاح ومنهم من كان يتم إنقاذه ومنهم من كان يتأخر إنقاذه فيلقي حتفه غرقا في مياه الرشاح .





وأضاف : يعتبر طريق الرشاح من أخطر الطرق الموجودة بطول مدينة بلبيس، خاصة وانه يقع علي جانبي طرق حيوية وتربط المدينة بعدد من القري بدائرة المركز.





وأشار: "أن الترعة تقع فى وسط بيوت وعمارات سكنية، يقطنها مواطنون محرومون من العيش فى ظروف بيئية صحية ، التى تؤدى الى انبعاث الروائح الكريهة و انتشار الحشرات المحمله بالأمراض والأوبئة .





وطالب الأهالي المسئولين بسرعة بناء سور خرساني بطول الرشاح لتقليل حوادث الغرق وتوسعة الطريق لكثرة الضغط عليه، وضرورة إنشاء فريق للإنقاذ النهري ببلبيس لسرعة إنقاذ أرواح المواطنين.





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