خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالكامل .. المملكة المتحدة تودع السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.. بوريس جونسون: الانفصال يجعل بلدنا منفتحة وحرة وسخية

- بريطانيا تنهي نصف قرن من العلاقات المضطربة مع جيرانها

- دقت ساعة بريكست .. جونسون: حريتنا في أيدينا والأمر متروك لنا لتحقيق أقصى استفادة منها

- عمليات التفتيش تعود على حدود المملكة المتحدة الجمركية لأول مرة منذ عقود

ويسري رحيل المملكة المتحدة المضطرب من الاتحاد الأوروبي بالكامل عندما تضرب بيج بن الساعة 11:00 مساءً (2300 بتوقيت جرينتش) في وسط لندن ، تمامًا مثل معظم بوادر البر الرئيسي الأوروبي في منتصف الليل في عام 2021.

ووصفها رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنها "لحظة رائعة" ، من شأنها أن تجعل بريطانيا "دولة منفتحة ، سخية ، منفتحة على الخارج ، دولية وحرة للتجارة".





وقال في رسالة للأمة بمناسبة العام الجديد "لدينا حريتنا في أيدينا والأمر متروك لنا لتحقيق أقصى استفادة منها".





ويحرص معظم الناس في بريطانيا وأوروبا على رسم خط في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، الذي هيمن على السياسة على جانبي القناة منذ التصويت الضيق في البلاد على المغادرة في عام 2016.





ويسري خروج المملكة المتحدة المضني من الاتحاد الأوروبي بالكامل عندما تضرب ساعة بيج بن الساعة 11:00 مساءً (2300 بتوقيت جرينتش) في وسط لندن





وقد أدى الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي إلى فتح جروح سياسية واجتماعية عميقة لا تزال قاسية ، مع عواقب رحيل بريطانيا ستشعر بها الأجيال القادمة - للأفضل أو للأسوأ.





وارتفع الجنيه البريطاني إلى أعلى مستوى له في 2.5 عام مقابل الدولار الأمريكي قبل الخروج الذي طال انتظاره من السوق الموحدة ، بعد 11 شهرًا من مغادرة البلاد بشكل قانوني للاتحاد الأوروبي في يناير.





وكانت بريطانيا في فترة انتقالية متوقفة منذ ذلك الحين، خلال محادثات متقطعة لتأمين اتفاقية تجارة حرة مع بروكسل، والتي تم إبرامها أخيرًا عشية عيد الميلاد.





وبمجرد أن تدق بيج بن الساعة 11:00 مساءً ، لن يتم تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي ، وتنتهي حرية التنقل لأكثر من 500 مليون شخص بين بريطانيا و 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.





ولكن تبقى ازمة جبل طارق ، وهو جيب بريطاني قبالة سواحل جنوب إسبانيا ، هو الاستثناء ، بعد إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة مع مدريد لتجنب حدود صعبة وتعطيل كبير.





وعلى الرغم من ذلك ، تعود عمليات التفتيش على الحدود الجمركية لأول مرة منذ عقود ، وعلى الرغم من اتفاقية التجارة الحرة ، فمن المتوقع وجود قوائم انتظار وتعطيل للأعمال الورقية الإضافية.





وقالت مورين مارتن ، من مدينة دوفر الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي لإنجلترا ، حيث صوت معظمهم لمغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016: "سيكون الوضع أفضل".





وتعد بريطانيا - وهي ضارب مالي ودبلوماسي كبير بالإضافة إلى قوة عظمى في حلف شمال الأطلسي - أول دولة عضو تغادر الاتحاد الأوروبي ، الذي تم إنشاؤه لتحقيق الوحدة في جميع أنحاء القارة بعد أهوال الحرب العالمية الثانية.





وفقد الاتحاد الأوروبي 66 مليون شخص واقتصادًا بقيمة 2.85 تريليون دولار ، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، مع جاذبيته للشعبوية القومية ، أثار أيضًا مخاوف من أعضاء ساخطين آخرين قد يحذو حذوه.





وفي باريس ، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن بريطانيا ستظل "صديقًا وحليفًا" لفرنسا ، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان نتاجًا لكثير من الأكاذيب والوعود الكاذبة.





وأضاف كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ، ميشيل بارنييه ، "لم يتمكن أحد من إظهار القيمة المضافة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، ولا حتى السيد فاراج".





وقال لراديو ار تي ال "إنه طلاق ... لا يمكنك الاحتفال بالطلاق".





وحتى صحيفة ديلي تلغراف المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أطلق جونسون اسمه كمراسل في أوروبا مهاجمًا لبروكسل، بدت حذرة.





وقالت "سيتعين على السياسيين أن يعتادوا على تحمل مسؤوليات أكبر بكثير مما اعتادوا عليه عندما كانت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي".





وفي يناير، هتف مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقيادة نايجل فاراج النائب الشعبوي المناهض للاتحاد الأوروبي ، وحزن "الباقون" المؤيدون للاتحاد الأوروبي.





لكن لم يتم التخطيط لأحداث رسمية في نهاية الفترة الانتقالية.





وتم حظر التجمعات العامة بسبب تفشي فيروس كورونا ، الذي أودى بحياة أكثر من 73500 شخص وأصاب ما يقرب من 2.5 مليون شخص في بريطانيا ، بما في ذلك جونسون نفسه.





لا يتطلع جونسون إلى مستقبل خالٍ من كوفيد فحسب ، بل يتطلع أيضًا إلى القواعد الموضوعة في بروكسل ، حيث يحاول تشكيل هوية عالمية لبريطانيا لأول مرة منذ انضمامها إلى المجتمع الاقتصادي الأوروبي في ذلك الوقت في عام 1973.





وبالإضافة إلى ضمان الوصول الخالي من الرسوم الجمركية والحصص إلى 450 مليون مستهلك في الاتحاد الأوروبي ، وقعت بريطانيا مؤخرًا اتفاقيات تجارية مع دول من بينها اليابان وكندا وسنغافورة وتركيا.





وهي تتطلع أيضًا إلى الهند ، حيث يخطط جونسون للقيام بأول رحلة رئيسية له كرئيس للوزراء الشهر المقبل ، ومع إدارة الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن.





وعلى المدى القصير، ستكون كل الأنظار أقرب إلى الوطن وتركز على كيفية سير الحياة خارج الاتحاد الأوروبي من الناحية العملية ، من التغييرات في جوازات سفر الحيوانات الأليفة إلى المدة التي يمكن للبريطانيين زيارة منازلهم لقضاء العطلات في القارة.