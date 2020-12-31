خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالكامل .. المملكة المتحدة تودع السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.. بوريس جونسون: الانفصال يجعل بلدنا منفتحة وحرة وسخية

- بريطانيا تنهي نصف قرن من العلاقات المضطربة مع جيرانها
- دقت ساعة بريكست .. جونسون: حريتنا في أيدينا والأمر متروك لنا لتحقيق أقصى استفادة منها
- عمليات التفتيش تعود على حدود المملكة المتحدة الجمركية لأول مرة منذ عقود
أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حقيقة واقعة يوم الخميس مع خروج بريطانيا من الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة ، منهية قرابة نصف قرن من العلاقات المضطربة مع أقرب جيرانها.
ويسري رحيل المملكة المتحدة المضطرب من الاتحاد الأوروبي بالكامل عندما تضرب بيج بن الساعة 11:00 مساءً (2300 بتوقيت جرينتش) في وسط لندن ، تمامًا مثل معظم بوادر البر الرئيسي الأوروبي في منتصف الليل في عام 2021.
ووصفها رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنها "لحظة رائعة" ، من شأنها أن تجعل بريطانيا "دولة منفتحة ، سخية ، منفتحة على الخارج ، دولية وحرة للتجارة".
وقال في رسالة للأمة بمناسبة العام الجديد "لدينا حريتنا في أيدينا والأمر متروك لنا لتحقيق أقصى استفادة منها".
ويحرص معظم الناس في بريطانيا وأوروبا على رسم خط في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، الذي هيمن على السياسة على جانبي القناة منذ التصويت الضيق في البلاد على المغادرة في عام 2016.
ويسري خروج المملكة المتحدة المضني من الاتحاد الأوروبي بالكامل عندما تضرب ساعة بيج بن الساعة 11:00 مساءً (2300 بتوقيت جرينتش) في وسط لندن
وقد أدى الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي إلى فتح جروح سياسية واجتماعية عميقة لا تزال قاسية ، مع عواقب رحيل بريطانيا ستشعر بها الأجيال القادمة - للأفضل أو للأسوأ.
وارتفع الجنيه البريطاني إلى أعلى مستوى له في 2.5 عام مقابل الدولار الأمريكي قبل الخروج الذي طال انتظاره من السوق الموحدة ، بعد 11 شهرًا من مغادرة البلاد بشكل قانوني للاتحاد الأوروبي في يناير.
وكانت بريطانيا في فترة انتقالية متوقفة منذ ذلك الحين، خلال محادثات متقطعة لتأمين اتفاقية تجارة حرة مع بروكسل، والتي تم إبرامها أخيرًا عشية عيد الميلاد.
وبمجرد أن تدق بيج بن الساعة 11:00 مساءً ، لن يتم تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي ، وتنتهي حرية التنقل لأكثر من 500 مليون شخص بين بريطانيا و 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.
ولكن تبقى ازمة جبل طارق ، وهو جيب بريطاني قبالة سواحل جنوب إسبانيا ، هو الاستثناء ، بعد إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة مع مدريد لتجنب حدود صعبة وتعطيل كبير.
وعلى الرغم من ذلك ، تعود عمليات التفتيش على الحدود الجمركية لأول مرة منذ عقود ، وعلى الرغم من اتفاقية التجارة الحرة ، فمن المتوقع وجود قوائم انتظار وتعطيل للأعمال الورقية الإضافية.
وقالت مورين مارتن ، من مدينة دوفر الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي لإنجلترا ، حيث صوت معظمهم لمغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016: "سيكون الوضع أفضل".
وتعد بريطانيا - وهي ضارب مالي ودبلوماسي كبير بالإضافة إلى قوة عظمى في حلف شمال الأطلسي - أول دولة عضو تغادر الاتحاد الأوروبي ، الذي تم إنشاؤه لتحقيق الوحدة في جميع أنحاء القارة بعد أهوال الحرب العالمية الثانية.
وفقد الاتحاد الأوروبي 66 مليون شخص واقتصادًا بقيمة 2.85 تريليون دولار ، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، مع جاذبيته للشعبوية القومية ، أثار أيضًا مخاوف من أعضاء ساخطين آخرين قد يحذو حذوه.
وفي باريس ، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن بريطانيا ستظل "صديقًا وحليفًا" لفرنسا ، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان نتاجًا لكثير من الأكاذيب والوعود الكاذبة.
وأضاف كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ، ميشيل بارنييه ، "لم يتمكن أحد من إظهار القيمة المضافة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، ولا حتى السيد فاراج".
وقال لراديو ار تي ال "إنه طلاق ... لا يمكنك الاحتفال بالطلاق".
وحتى صحيفة ديلي تلغراف المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أطلق جونسون اسمه كمراسل في أوروبا مهاجمًا لبروكسل، بدت حذرة.
وقالت "سيتعين على السياسيين أن يعتادوا على تحمل مسؤوليات أكبر بكثير مما اعتادوا عليه عندما كانت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي".
وفي يناير، هتف مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقيادة نايجل فاراج النائب الشعبوي المناهض للاتحاد الأوروبي ، وحزن "الباقون" المؤيدون للاتحاد الأوروبي.
لكن لم يتم التخطيط لأحداث رسمية في نهاية الفترة الانتقالية.
وتم حظر التجمعات العامة بسبب تفشي فيروس كورونا ، الذي أودى بحياة أكثر من 73500 شخص وأصاب ما يقرب من 2.5 مليون شخص في بريطانيا ، بما في ذلك جونسون نفسه.
لا يتطلع جونسون إلى مستقبل خالٍ من كوفيد فحسب ، بل يتطلع أيضًا إلى القواعد الموضوعة في بروكسل ، حيث يحاول تشكيل هوية عالمية لبريطانيا لأول مرة منذ انضمامها إلى المجتمع الاقتصادي الأوروبي في ذلك الوقت في عام 1973.
وبالإضافة إلى ضمان الوصول الخالي من الرسوم الجمركية والحصص إلى 450 مليون مستهلك في الاتحاد الأوروبي ، وقعت بريطانيا مؤخرًا اتفاقيات تجارية مع دول من بينها اليابان وكندا وسنغافورة وتركيا.
وهي تتطلع أيضًا إلى الهند ، حيث يخطط جونسون للقيام بأول رحلة رئيسية له كرئيس للوزراء الشهر المقبل ، ومع إدارة الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن.
وعلى المدى القصير، ستكون كل الأنظار أقرب إلى الوطن وتركز على كيفية سير الحياة خارج الاتحاد الأوروبي من الناحية العملية ، من التغييرات في جوازات سفر الحيوانات الأليفة إلى المدة التي يمكن للبريطانيين زيارة منازلهم لقضاء العطلات في القارة.
وأثار الخوف من الاضطراب في الموانئ مخاوف بشأن نقص الغذاء والدواء ، بالإضافة إلى تأخيرات المصطافين والمسافرين من رجال الأعمال الذين اعتادوا السفر بسلاسة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة إن بعض الضوابط الحدودية لن يتم تنفيذها منذ شهور كجزء من خطة بريطانيا المرحلية ، ولا تتوقع الكثير من التعطيل حول الموانئ حتى الأسبوع المقبل ، مع إشارة المرور بسبب فترة العطلة.
ومع ذلك ، فقد حذرت أيضًا من أن حوالي 50 في المائة من المصدرين الصغار والمتوسطين قد لا يكونوا مستعدين بعد للترتيبات التجارية الجديدة.
الصيادون البريطانيون ساخطون على حل وسط للسماح باستمرار وصول قوارب الاتحاد الأوروبي في المياه البريطانية.
ويواجه قطاع الخدمات المالية الرئيسية أيضًا انتظارًا شديدًا لمعرفة الأساس الذي يمكنه من خلاله الاستمرار في التعامل مع أوروبا ، بعد حذفه إلى حد كبير من الصفقة التجارية.
وستتم مراقبة حدود أيرلندا الشمالية مع أيرلندا عن كثب لضمان عدم تقييد الحركة - وهو بند رئيسي في اتفاق سلام عام 1998 أنهى 30 عامًا من العنف على الحكم البريطاني.
وفي اسكتلندا الموالية للاتحاد الأوروبي ، حيث أعطى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دفعة للدعوات لإجراء تصويت جديد على الاستقلال ، يواجه جونسون صداعًا دستوريًا محتملًا مع بزوغ فجر عام 2021.
وقالت زوي ستيوارت لوكالة فرانس برس في شوارع إدنبرة المهجورة التي عادة ما تكون مزدحمة باحتفالات رأس السنة الجديدة "أعتقد أنه من المحزن حقا أن نغادر".
وشكر رئيس وزراء المملكة المتحدة العلماء البريطانيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والجمهور على جهودهم ضد جائحة فيروس كورونا في رسالته للعام الجديد، وتعهد بأن يكون عام 2021 "لحظة رائعة" للمملكة المتحدة.
كانت هذه سنة لا مثيل لها. بعد الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر الماضي بأغلبية كبيرة ، دخل بوريس جونسون المرحلة النهائية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدعم برلماني كافٍ للضغط من أجل نوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يريده.
وسارت المفاوضات مباشرة ، لكن رئيس الوزراء البريطاني تمكن من إبرام اتفاق تجارة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي عشية عيد الميلاد ، والذي أصبح قانونًا في المملكة المتحدة في الساعات الأولى من يوم الخميس.
لكن عام 2020 كان أيضًا العام الذي أودى فيه جائحة الفيروس التاجي بحياة أكثر من 82000 شخص في المملكة المتحدة، وأدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ، وأجبر جونسون على فرض إغلاقين وطنيين وقيود أخرى مستمرة ضد غرائزه الأساسية ، بل أرسله إلى العناية المركزة. مرة أخرى في أبريل ، خلال أحلك ساعات لداونينج ستريت.
وعلى الرغم من استمرار فيروس كورونا في إجهاد الخدمات الصحية الوطنية في البلاد، قال جونسون يوم الخميس إن الموافقة على اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة الأدوية استرازينكا، والذي يمكن إنتاجه بثمن بخس والاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة، "يوفر حرفيًا فرصة جديدة للحياة للناس في هذا البلد وحول العالم ".
واضاف "مع شروق الشمس غدًا في عام 2021 ، لدينا يقين من تلك اللقاحات. كان رائدًا في المملكة المتحدة التي تتمتع أيضًا بحرية القيام بالأشياء بشكل مختلف، وإذا لزم الأمر بشكل أفضل، من أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي".
وقال جونسون: "سيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين سيكونون سعداء جدًا فقط لتوديع كآبة عام 2020"، ولكن العام الجاري أظهر أيضًا "شجاعة وتضحية بالنفس" لموظفي مركز الصحة وجودة الحياة وعمال الرعاية المنزلية، روح التطوع "والاختراقات التي حققها علماء بريطانيون في معالجة كوفيد 19.
وأضاف جونسون أن عام 2021 سيشهد بريطانيا "حرة" في عقد صفقات تجارية في جميع أنحاء العالم، و "تعزيز" طموحها في أن تصبح قوة علمية عظمى من العلوم الحيوية إلى الذكاء الاصطناعي، ومعالجة تغير المناخ ، والتعافي من الوباء.
وقال "لدينا حريتنا في أيدينا والأمر متروك لنا لتحقيق أقصى استفادة منها". "وأعتقد أنه سيكون من الغريزة الساحقة لشعب هذا البلد أن يجتمعوا معًا كمملكة المتحدة واحدة - تعمل إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية معًا للتعبير عن قيمنا في جميع أنحاء العالم."
وقبل كل شيء، خلص رئيس الوزراء إلى أن عام 2021 سيكون "العام الذي سنقوم فيه في النهاية بالأشياء اليومية التي تبدو الآن ضائعة في الماضي".