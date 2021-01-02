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اقتصاد

تسليم أراضى الإسكان "الأكثر تميزًا" و"بيت الوطن" بالعبور..غدا

السبت 02/يناير/2021 - 01:43 ص
قطع أراضي
قطع أراضي
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آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم غدا الأحد 3/1/2021، وحتى يوم الإثنين 8/2/2021، فى تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزًا التكميلية، وقطع أراضى العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمدينة العبور، على أن يتم إحضار كافة المستندات المتعلقة بقطعة الأرض التى تم حجزها طبقًا لكراسة الشروط .

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزًا التكميلية بالبلوك (18099)، خلف الحى التاسع، القطع من 1 : 14، يوم الأحد 3/1/2021، والقطع من 15 : 28، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 29 : 42، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 43 : 56، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 57 :  70، يوم الخميس 7/1/2021، وتخصيص يومى الأحد 17/1/2021، والإثنين 18/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

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وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمنطقة (D 9)، القطع من 1 : 20، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 25/1/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 81 : 95، يوم الأحد 31/1/2021.

على أن يتم تخصيص يومى الأحد 7/2/2021، والإثنين 8/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
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