ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 1-1-2021

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:01 م
سعر صرف اليورو اليوم
سعر صرف اليورو اليوم الجمعة
Advertisements
علياء فوزى
ننشر أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 1 يناير 2021 .

استقر سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى ليسجل 19.23 جنيه للشراء و 19.40 جنيه للبيع.

وسجل اليورو فى بنك الاستثمار العربى AIB نحو 19.28 جنيه للشراء و 19.44 جنيه للبيع.

و استقر سعر اليورو فى البنك الاهلى المصرى عند 19.16 جنيه للشراء و 19.41 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف اليورو فى بنك مصر 19.21 جنيه للشراء و 19.41 جنيه للبيع.

و سجل اليورو فى بنك الاسكندرية 19.18جنيه للشراء و 19.40 جنيه للبيع .




وسجل اليورو فى البنك العربى الافريقى 16.93 جنيه للشراء و 17.07 جنيه للبيع.

وسجل اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 19.23جنيه للشراء و 19.42 جنيه للبيع .

استقر سعر اليورو فى مصرف ابوظبى الاسلامى عند 19.22 جنيه للشراء و 19.41 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليورو فى بنك مصر ايران عند 19.24 جنيه للشراء و 19.47 جنيه للبيع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم السبت 24 - 10 - 2020

سعر الريال السعودى فى البنوك اليوم 16-11-2020

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم 17-11-2020

أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم الأحد 29-11-2020

استقرار أسعار الريال السعودى اليوم الأحد 6-12-2020

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم 25-12-2020

ترشيحاتنا

ماذا قدم والتر بواليا قبل الانتقال للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

نأمله بداية جديدة.. هشام جمال يهنئ دنيا سمير غانم بعيد ميلادها

هل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة.. أمين الفتوى يجيب

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

بعد ظهورها مع إسعاد يونس.. روبي تشعل السوشيال ميديا

مساء اليوم.. قطع المياه عن 12 منطقة بأسوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

مش عارف تنام.. حيل غير تقليدية لعلاج الأرق

نيرمين الفقي وزوجة مصطفى فهمي الأبرز.. إطلالات مميزة للمشاهير في ليلة رأس السنة