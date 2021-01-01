سعر اليورو اليوم الجمعة 1-1-2021

ننشر أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 1 يناير 2021 .





استقر سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى ليسجل 19.23 جنيه للشراء و 19.40 جنيه للبيع.





وسجل اليورو فى بنك الاستثمار العربى AIB نحو 19.28 جنيه للشراء و 19.44 جنيه للبيع.





و استقر سعر اليورو فى البنك الاهلى المصرى عند 19.16 جنيه للشراء و 19.41 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف اليورو فى بنك مصر 19.21 جنيه للشراء و 19.41 جنيه للبيع.





و سجل اليورو فى بنك الاسكندرية 19.18جنيه للشراء و 19.40 جنيه للبيع .









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وسجل اليورو فى البنك العربى الافريقى 16.93 جنيه للشراء و 17.07 جنيه للبيع.





وسجل اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 19.23جنيه للشراء و 19.42 جنيه للبيع .





استقر سعر اليورو فى مصرف ابوظبى الاسلامى عند 19.22 جنيه للشراء و 19.41 جنيه للبيع.





واستقر سعر اليورو فى بنك مصر ايران عند 19.24 جنيه للشراء و 19.47 جنيه للبيع.







