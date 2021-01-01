أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 يناير 2021.. تعرف عليها

ينشر "صدى البلد" أسعار الذهب اليوم الجمعه 1 يناير 2021 ، حيث ارتفع امس الخميس بنحو 7 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا فى مصر 826 جنيها.





أسعار الذهب اليوم..





الذهب عيار 18 سجل 711 جنيها.





الذهب عيار 21 سجل 826 جنيهًا.





الذهب عيار 24 سجل 943 جنيها.





الجنيه الذهب 6690 جنيهًا.





أونصة الذهب 1898 دولار.





سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



