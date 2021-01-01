محمد موسى: جو شو يتقاضى 50 ألف دولار شهريا بخلاف راتبه لمهاجمة مذيعي "الإرهابية"

قال الإعلامي محمد موسى، إن هناك معلومات مؤكدة تفيد أن جو شو الشهير بـ"نعناعة" يتقاضى شهريا 50 ألف دولار تدخل إلى حسابه، كهبة دائمة من الخزانة القطرية، بعيدًا عن مرتبه في قناة العربي الجديد.





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "أن ده بخلاف الأموال اللي بتروح لأهله هنا في مصر في كفر عوض عن طريق بعض الإخوان واللي بتصل إلى 5 آلاف دولار شهريًا".





وأردف: "جو شو أو نعناعة شو من الشخصيات اللي بيعتمد عليها عزمي بشارة بشكل أساسي في مهاجمة مذيعين الإخوان الإرهابية بقنوات مكملين والشرق، ودايما تلاقيهم من منتصف يناير كل عام بتقوم بينهم اشتباكات، وده بيتزامن مع مواعيد ضخ التمويلات السنوية لتنظيم الحمدين القطري، لهذه المنابر الكاذبة".