عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهم بقـ تل مزارع وابنه بصحراء حمردوم في نجع حمادي

مشرحة
مشرحة

كشفت أجهزة الأمن بـ قنا ، غموض واقعة جثتي مزارع ونجله، عثر عليهما منذ أيام بالمنطقة الصحراوية بقرية حمردوم التابعة لمركز نجع حمادى، حيث تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة. 

وتمكنت قوة أمنية من ضبط  المتهم هـ.ع.م30 عاما، والذى أقر بارتكاب الجريمة لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليهما، حيث أوهمهما بنيته شراء 2 سلاح نارى، وفور وصولهما للمكان المحدد، باغتهما بإطلاق أعيرة نارية، ما أدى إلى مصرعهما فى الحال.

 

مديرية تعليم قنا تنهى استعداداتها لامتحانات نهاية العام الدراسى

العثور على جثتى أب ونجله فى صحراء قرية حمرادوم بقنا

 

وعقب تأكده من وفاتهما، استولى على الأسلحة التى بحوزتهما وفر هارباً، وعقب التحقيقات أرشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة، والسلاحين الناريين اللذين كانا بحوزة المجنى عليهما.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثتي مزارع وابنه بهما طلقات نارية فى المنطقة الصحراوية بقرية حمر دوم التابعة لمركز نجع حمادى.

عقب وصول قوة أمنية لمكان الواقعة تبين أن الجثتين لـ على.ع 48 عاماً، ونجله عادل 18 عاماً، نتيجة الطلقات النارية التى اخترقت جسديهما، فتم إخطار مرفق اسعاف قنا ، الذى دفع بسيارة إلى موقع البلاغ، لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

قنا مزارع نجع حمادى حمرادوم المنطقة الصحراوية جثتي مزارع الطلقات النارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

رايح يعتزل .. نجم الزمالك السابق ينتقد عبد الله السعيد

الزمالك يتعرض للهزيمة.. خالد الغندور يعلق على الخسارة من سموحة في الدوري

رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك أمام سموحة

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

أول قرار من «جوميز» بعد خسارة الزمالك أمام سموحة في الدوري

ننتج 1.3 مليون طن سنويا.. "الفلاحين" تكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن

موضوعات متعلقة

توريد 15 ألف زريعة سمك بلطي لطرح إنتاجها بمنافذ «الأمن الغذائي» لمحافظة قنا

مصرع مسن وابن شقيقه انهار عليهما بئر مياه بقرية الكلالسة في قنا

ترشيحاتنا

ردا على إطلاق صواريخ.. قصف إسرائيلي ضد 3 مواقع بريف درعا السوري

ننتج 1.3 مليون طن سنويا.. "الفلاحين" تكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن

أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بسعر مناسب

جيش الاحتلال يعلن خسائره من هجوم حماس على معبر كرم أبوسالم |صور

أرخص موبايل أوبو بدقة 50 ميجابكسل بسعر مناسب للشباب

أنا مش بخاف| حمادة هلال يكشف كواليس من «المداح 4».. ويكشف مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يمكن للتدخين أن يضر القلب؟.. تحذير عاجل

بنطلون مقطع .. ياسمين صبري تلفت الأنظار بالكاجوال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

نسرين طافش تستعرض أناقتها بفستان مبهج| شاهد

فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ