ضبط المتهم بقـ تل مزارع وابنه بصحراء حمردوم في نجع حمادي

كشفت أجهزة الأمن بـ قنا ، غموض واقعة جثتي مزارع ونجله، عثر عليهما منذ أيام بالمنطقة الصحراوية بقرية حمردوم التابعة لمركز نجع حمادى، حيث تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم هـ.ع.م30 عاما، والذى أقر بارتكاب الجريمة لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليهما، حيث أوهمهما بنيته شراء 2 سلاح نارى، وفور وصولهما للمكان المحدد، باغتهما بإطلاق أعيرة نارية، ما أدى إلى مصرعهما فى الحال.

وعقب تأكده من وفاتهما، استولى على الأسلحة التى بحوزتهما وفر هارباً، وعقب التحقيقات أرشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة، والسلاحين الناريين اللذين كانا بحوزة المجنى عليهما.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثتي مزارع وابنه بهما طلقات نارية فى المنطقة الصحراوية بقرية حمر دوم التابعة لمركز نجع حمادى.

عقب وصول قوة أمنية لمكان الواقعة تبين أن الجثتين لـ على.ع 48 عاماً، ونجله عادل 18 عاماً، نتيجة الطلقات النارية التى اخترقت جسديهما، فتم إخطار مرفق اسعاف قنا ، الذى دفع بسيارة إلى موقع البلاغ، لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.