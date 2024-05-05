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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرصد حقوق الإنسان: إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل

اطلاق صواريخ من سوريا
اطلاق صواريخ من سوريا على الجولان المحتل

أطلقت مجموعات تابعة لـ”حزب الله” اللبناني 3 صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل؛ حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي سياق ذلك، استهدفت إسرائيل بما لا يقل عن 4 صواريخ، مواقع في محيط تل الجابية وتل الجموع  وتل عشترا في ريف درعا الغرب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 37 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 25 منها جوية و 12 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 74 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.
 
وتسببت تلك الضربات بمقتل 129 من العسكريين بالإضافة لإصابة 53 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

وفي سياق اخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق حوالي 65 صاروخا من لبنان على مستوطنات الجليل بانهاندل، لكنه خفض العدد لاحقا إلى 40.

وأعلن حزب الله، في وقت سابق، أنه أطلق الصواريخ ردا على ضربة ميس الجبل، التي يقول إنها قتلت وأصابت مدنيين.

وقال جيش الاحتلال إن طائراته المقاتلة ضربت العديد من المواقع التابعة للجماعة في جنوب لبنان؛ بعد أن أطلق حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال إن الأهداف شملت المباني والبنية التحتية الأخرى في مدن مركبا وطيبة وكفر كلا والعديسة.

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