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لا بد من وجود بيئة صحية وآمنة للطلاب.. متحدث «التعليم العالي» يكشف حقيقة إلغاء الامتحانات

السبت 02/يناير/2021 - 01:35 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي؛ على قرار تأجيل الامتحانات في المدارس والجامعات.

وأكد عبد الغفار  خلال مداخلة هاتفية برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، إن التعليم لا بد أن يكون في بيئة صحية وآمنة، والدراسة ستستكمل عبر وسائل التعليم الإلكتروني.

وأضاف: "تم استبدال الحضور بالمنصات الالكترونية، وسيتم تفعيل التعليم عن بعد، بداية من اليوم 2 يناير وحتى الـ16 من الشهر الجاري".

وأوضح انه: "تم تأجيل الامتحانات فقط وليس إلغاؤها، والقرارات الخاصة بهذا الأمر، صدرت وفقا لرؤية الدولة حتى اللحظة الحالية".
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