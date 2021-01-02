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باحث اقتصادى يكشف مزايا الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.. فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 06:36 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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أسامة علي
قال فرج عبد الله الباحث الاقتصادى، إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيبدأ بـ أكبر 145 شركة على مستوى الاقتصاد المصري، والسياسات المالية منضبطة بها.

وتابع عبد الله خلال مداخلة مع "أكسترا نيوز"، المرحلة التالية لتطبيق نظام الفاتورة الالكترونية، ستعمم بين المواطنين والشركات، لافتا إلى أن الهدف منها ضم الاقتصاد غير الرسمى وبالتالى زيادة العوائد الضريبية.

وأوضح الباحث الاقتصادى، أن الاقتصاد غير الرسمى تساوي قيمته تقريبا الاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن الانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية، سينهى حالات التقاضي بين الممولين الاقتصاديين ومصلحة الضرائب، إضافة إلى الدعم التى تقدمه الدولة للقطاعات الاقتصادية مثل الاعفاء من الضرائب فى حال الأزمات.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد من أهم مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية.

كما وزير المالية أوضح أنه اعتبارًا من أول يوليو 2021 فإن جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية وكافة دواوين ومصالح الدولة وجميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ملتزمة بوقف التعامل مع الشركات إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
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