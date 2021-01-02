إصابة ممرض بـ كورونا بعد تلقيه لقاح فايزر.. شاهد





وأوضح التقرير أن الممرض الأمريكي "ماثيو دبليو، الذي يعمل ممرض طوارئ بمدينة سان دييغو أصيب بفيروس كورونا بعد أسبوع من تلقيه لقاح "فايزر"، ضد فيروس كورونا.





وأشار التقرير أن الممرض شعر بأعراض المرض أثناء عمله في وحدة "كوفيد – 19" داخل المستشفي، حيث أصيب بقشعريرة ثم آلام في العضلات وإرهاق.





وأضاف التقرير أن أخصائي الأمراض المعدية "كريسيان رامرز"، رجح إصابته بالفيروس قبل أخذه اللقاح، مؤكدا أن هذا السيناريو ليس مفاجئا بل متوقعا، قائلا إن تأثير اللقاح يبدأ بعد نحو أسبوعين علي التطعيم لأن الجسم يحتاج إلي مزيد من الوقت لبناء الحماية.

أذاعت فضائية "الحدث"، تقريرا يفيد إصابة ممرض بفيروس كورونا رغم تلقيه اللقاح.