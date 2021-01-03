الإيجابيات والمعوقات.. ماذا قال طلاب الأزهر عن التعليم الأون لاين

شرعت جامعة الأزهر، في التحول الرقمي والعمل بالمنظومة الإلكترونية وخاصة في التعليم عن بعد أو الأون لاين، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا، بعدما تم تأجيل امتحانات الفصل الأول واستكمال شرح المناهج عن بعد.





واستطلع موقع صدى البلد، آراء عدد من طلاب جامعة الأزهر عن نظام التعليم عن بعد "الأون لاين":





وقال الطالب عبدالله مصطفى، إن نظام التعليم عن بعد، نظام جيد وأقترح توزيع أجهزة لاب توب على الطلاب أو تابلت ويوفروا مواقع لا تستهلك باقة الانترنت تناسب الطلاب الذي لا يقدرون على الشحن والتعامل بالانترنت كثيرا.





وأضاف إسلام أحمد ، أن الفترة الحالية لا يمكن أن نستعمل طريقة غير طريقة الاون لاين وذها لمصلحتنا وحفاظا على صحتنا والتعليم عن بعد جيد ولا مشكلة فيه حتى الآن ومن يزعم وجود مشاكل فيه فهو المقصر وليس الدولة.





وأوضح، الطالب، محمد محمد، أن التعليم عن بعد أو الأون لاين أفضل من الذهاب للكلية وأكثر ميزة فيه هو أنه يوفر الجو الهادئ للاستماع إلى المحاضرة بدون زحمة الكلية وكذلك عدم الاحتكاك مع الطلاب وتطبيق التباعد بسبب فيروس كورونا





وذكرت الطالبة، لينة ماجد، أن ما يتم شرحه في الأون لاين أكبر بكثير من نظام ال offline وهذا يعد نوع من الضغط، كما أن التفاعل مفقود في الأون لاين، ولو حدث تفاعل يكون فيه تشويش على الآخرين فلا تحدث النتيجة المرجوة منه.





كما أن الأمر يحتاج إلى إمكانيات وجهد يوجه بشكل كامل للمنظومة ومحاولة اختزال للوقت.





وتابعت: أناشد بوضع خطة جيدة من ناحية المناهج التي يتم شرحها مع مراعاة اختلاف طبيعية المناهج ، والنظر إلى ظروف الطلاب التي تحول الظروف بينهم وبين التحول الرقمي، وتأهيل هيئة التدريس بشكل كافي لمحاكاة الموقف الجديد.





وذكر الطالب، السيد عبد التواب، أن ملاحظتي على التعليم عن بعد هو صعوبة التفاعل بين الطلاب والدكتور الذي يشرح المادة



