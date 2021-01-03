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أخبار العالم

11 عضوا بالشيوخ يستخدمون الفيتو بجلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الأمريكية

الأحد 03/يناير/2021 - 08:09 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
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أ ش أ
أعلن 11 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأحد، أنهم سوف يمارسون حق النقض "الفيتو" على النتائج الانتخابية، التي أعلنها المجمع الانتخابي بفوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن وهزيمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، خلال جلسة المصادقة على تلك النتائج يوم  الأربعاء المقبل.


وأصدر هؤلاء الأعضاء، وهم تيد كروز ورون جونسون وجيمس لانكفورد وستيف دينيس وجون كينيدي ومارشا بلاكبيرن ومايكبرون وكيثيا كوميس وروجر مارشال وبيل هاجريرتي وتومي توبيرفيل، بيانا مشتركا أكدوا فيهم عزمهم على التصويت بالاعتراض على نتائج الانتخابات لحين إجراء مراجعة لهذه النتائج لمدة 10 أيام.


وأضافوا، في بيانهم، أنه من الضروري تعيين لجنة انتخابية على الفور تتمتع بصلاحيات كاملة للتحقيق وتقصي الحقائق لإتمام هذه المراجعة لنتائج الانتخابات في الولايات المختلف عليها، وبعد اكتمال هذه المرحلة ينبغي على كل ولاية تقييم معطيات هذه اللجنة ويمكن أن يجتمع أعضاء المجالس التشريعية في هذه الولايات في جلسة تشريعية خاصة للمصادقة على تغيير تصويتها في حالة الحاجة إلى ذلك.


وذكر هؤلاء الأعضاء - في بيانهم - أن انتخابات الثالث من نوفمبر الماضي شهدت عمليات تزوير غير مسبوقة في أصوات الناخبين، وهم بذلك يؤيدون ما ذهب إليه الرئيس ترامب الذي أعرب بدوره عن تأييده لمساعي بعض أعضاء بالكونجرس للطعن على النتائج الانتخابية.


يذكر أن السيناتور تيد كروز قد يرشح نفسه للرئاسة في انتخابات 2024، كما يتطلع كل من كينيدي ولانكفورد وجونسون إعادة الترشح في انتخابات التجديد النصفي للمجلس في عام 2022.
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