ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: اللقاحات الموجودة الآن تصلح لمواجهة السلالات الجديدة من كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 11:29 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن ظاهرة تحور فيروس كورونا طبيعية فى كافة الفيروسات، والدليل على هذا أن تطعيم الأنفلونزا الموسمية كل عام يتم تغييره.

وأضاف "تاج الدين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الإنفلونزا العادية بها 256 نوعا على الأقل ففي كل عام حسب الطفرات والسلالات الموجودة فى مستوى العالم تستطيع وزارة الصحة تحدد التطعيم الخاص بها.

وأشار إلى أن كل عام يتغير الفيروس ويتحور ليستطيع الاستمرار ويحدث تحول فى الفيروسات الجينية الخاصة به ويبدأ يحدث فيه نوع من التحور وبالتالى هذه التغيرات متوقعة.

وتابع أن اللقاحات الموجودة حتى الآن تصلح للسلالات الجديدة من فيروس كورونا، لكن هناك سلسلة من إنتاج الفيروسات تجريبية وتنفيذية يمكن إنتاج نفس اللقاحات إلى تتناسب مع الأنواع المتحركة الجديدة بحيث تصبح مؤثرة 100% .

وأكد أن المرض أو الفيروس يصيب كل الأعمار وإنما النسبة العمرية الأكبر أكثر من 50 سنة حيث انها تعانى من الأمراض المزمنة الأخرى، على الرغم من وجود الفيروس فى الأعمار الشابة والطفولية وإنما الظاهرة تتضح على صغار السن بدون ظهور أعراض إكلينيكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا.. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة بشأن موجة كورونا الثانية

عوض تاج الدين: العدد المعلن يوميا لإصابات فيروس كورونا في مصر غير شامل العزل المنزلي

8 أنواع لـ الفيروس بمصر.. 19 رسالة مهمة من مستشار الرئيس للصحة حول كورونا

عوض تاج الدين: العدد المعلن يوميا لإصابات فيروس كورونا في مصر غير شامل العزل المنزلي.. ومصر ستنوع مصادر الحصول على اللقاحات

إصابة الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد بـ فيروس كورونا

تاج الدين: لا بد من العمل على حماية أنفسنا لأنها أهم من أي لقاح.. فيديو

ترشيحاتنا

المرور: غلق طريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة

وكيل وزارة التربية والتعليم يوضح حقيقة إصابة 50 طالبا ومعلما بفيروس كورونا

شاهد.. تاج الدين: لدينا احتياطي استراتيجي من الأكسيجين والأجهزة لدعم كافة مستشفيات العزل

تريند يوتيوب| حمزة نمرة يطيح بـ محمد منير وأحمد سعد.. تفاصيل

وزير التعليم: نحاول تفادي ذروة كورونا .. وسنعيد تقدير الموقف بعد إجازة نصف العام

تطبق اليوم.. تعرف على قرارات الحكومة المفروضة على المخالفين لإجراءات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهدد حياتك.. استشاري يحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات ويوصي بالبدائل الطبيعية

تبدأ من 8 آلاف جنيه.. أشهر 3 سيارات في الشارع المصري | صور

بـ جمبسوت لامع .. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور