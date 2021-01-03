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محافظات

محافظ المنوفية يتابع موقف الأكسجين الطبى.. ويؤكد الدور الوطنى للأطقم الطبية خلال المرحلة الراهنة

الأحد 03/يناير/2021 - 03:50 م
اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية
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مروة فاضل
قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إن جهود الأطقم الطبية والقيادات التنفيذية بقطاع الصحة فى مواجهة كورونا رسالة ودور وطني في هذه المرحلة الحرجة في ظل تداعيات فيروس كورونا، كما قدم الشكر لقيادات مديرية الصحة بالمحافظة على ما يقدموه من جهود مضنية لقطاع الصحة ومتابعة موقف الأكسجين الطبي أول بأول لضمان تقديم خدمة طبية أفضل لمصابي كورونا، جاء ذلك خلال لقائه باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بحضور نائب المحافظ، وذلك لمتابعة الموقف الحالي للأكسجين الطبي بجميع مستشفيات المحافظة وحجم الاحتياجات.

حيث تابع محافظ المنوفية الموقف الحالي لكورونا والتأكد من توافر كل الخدمات الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في التعامل مع مصابي كورونا وحالات الاشتباه وكذا المسار الآمن حفاظا على أرواح المواطنين، موجهًا قيادات الصحة بتكثيف المتابعة الدورية بكل المستشفيات لتذليل العقبات والوقوف على مدى الاحتياجات الضرورية وتوفير الأكسجين أولا بأول حسب احتياج كل مستشفى.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة التواصل الدائم وتقديم الخدمة الصحية الجيدة لمواطني المحافظة، مؤكدا أنه لا يدخر جهدا فى سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى واتخاذ كل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مناشدا أهالى وأبناء المحافظة الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.
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