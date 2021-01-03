المركزي الكويتي: بنوك محلية تحصل على شهادة المعيار العالمي بأمن المعلومات

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الأحد عن حصول عدد من البنوك الكويتية على شهادة المعيار العالمي (ايزو 2013:27001) لنظم إدارة أمن المعلومات .

وقال المركزي في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الكويتية كونا إن هذه الشهادة جاءت انطلاقا من الحرص على تطوير العمل المصرفي في الكويت وفق أفضل الممارسات العالمية وفي ظل الحاجة إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة في نظم إدارة أمن المعلومات.





وأضاف أن الشهادة تأتي كذلك لتعزيز كفاءة العمل ووسائل الأمان الخاصة بالضوابط والسياسات والإجراءات المطبقة في هذا المجال وفي إطار متطلبات الأمن السيبراني التي حددها (المركزي) لوحدات الجهاز المصرفي الكويتي.





وأشار إلى أن هذا المعيار يعتبر أحد أبرز المعايير الدولية التي تنظم آلية بناء السياسات والإجراءات الخاصة بأمن المعلومات وتطبيقها بما تتحقق معه المواصفات اللازمة لتعزيز حماية مراكز البيانات والمعلومات في القطاع المصرفي.





وذكر أن تطبيق هذا المعيار يسهم في تطوير ومراقبة نظم الحماية المطبقة من خلال دراستها وتقييم أهميتها وتقدير المخاطر المتوقعة وتقديم الحلول التقنية أو التشغيلية التي تساهم بدورها في إدارة المخاطر بفعالية وكفاءة.



ولفت إلى أن البنوك الكويتية التي لم تحصل على شهادة هذا المعيار تعكف على استيفاء متطلبات الشهادة في القريب العاجل.



وأكد (المركزي) حرصه الدائم على تطوير النظم والبنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية وتبني أفضل السياسات والممارسات العالمية لتعزيز فعالية نظم التشغيل للارتقاء بمستوى الأداء في كل مجالات العمل المصرفي والمالي في البلاد.



