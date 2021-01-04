أمير توفيق يكشف أسباب فشل انتقال سيرينو إلى الأهلي

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أسباب فشل ضم الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي خلال فقترة الانتقالات الشتوية.
وقال توفيق في تصريحات لـقناة "أون سبورت" : "عرضنا 2.5 مليون دولار على صن داونز من أجل سيرينو، لكنهم طلبوا 5 ملايين دولار، وهو رقم كبير".
وأضاف: "هناك أسباب أخري منها سن سيرينو كبير، وهو ما يجعل الاستفادة منه مستقبلا ضعيفة، لكنه لاعب كبير، لذلك فكرنا في والترا الذي كان هدف موسيماني الأول".
ومن جهة آخري كشف أمير توفيق حقيقة رغبة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني في عودة عمار حمدي خلال فترة الإنتقالات الحالية قائلا :" الحديث عن عودة عمار حمدي من صفوف الاتحاد السكندري غير صحيح ".
وتابع:" النادي الأهلي له الحق في عودة عمار حمدي من الموسم الأول رغم إعاراته موسمين وتربطنا علاقة قوية مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري ".