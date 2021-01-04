أمير توفيق يكشف أسباب فشل انتقال سيرينو إلى الأهلي

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أسباب فشل ضم الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي خلال فقترة الانتقالات الشتوية.

وقال توفيق في تصريحات لـقناة "أون سبورت" : "عرضنا 2.5 مليون دولار على صن داونز من أجل سيرينو، لكنهم طلبوا 5 ملايين دولار، وهو رقم كبير".





وأضاف: "هناك أسباب أخري منها سن سيرينو كبير، وهو ما يجعل الاستفادة منه مستقبلا ضعيفة، لكنه لاعب كبير، لذلك فكرنا في والترا الذي كان هدف موسيماني الأول".



