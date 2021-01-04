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مرأة

أبرزها الأسماك والأفوكادو .. 4 أطعمه أدخليها في نظام الكيتو لحرق أسرع للدهون

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
أطعمه عديدة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائى فى رجيم كيتو إليك بعض الأطعمة الصحية لتناولها في نظام الكيتو يقدمها موقع هيلث لاين

1. المأكولات البحرية
تعتبر الأسماك والمحار من الأطعمة الصديقة جدًا لحمية الكيتو، سمك السلمون والأسماك الأخرى غنية بفيتامينات ب ، والبوتاسيوم ، والسيلينيوم ، لكنها خالية من الكربوهيدرات تقريبًا .

ومع ذلك ، تختلف الكربوهيدرات في أنواع مختلفة من المحار.

2. الخضروات منخفضة الكربوهيدرات
الخضروات غير النشوية منخفضة في السعرات الحرارية والكربوهيدرات ، ولكنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك فيتامين ج والعديد من المعادن.

تحتوي الخضراوات والنباتات الأخرى على ألياف لا يهضمها جسمك ويمتصها مثل الكربوهيدرات الأخرى.

تحتوي الخضروات أيضًا على مضادات الأكسدة التي تساعد في الحماية من الجذور الحرة ، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تسبب تلفًا للخلايا

3. الجبن
يحتوي الجبن على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، ولكن لم يثبت أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. في الواقع ، تشير بعض الدراسات إلى أن الجبن قد يساعد في الحماية من أمراض القلب .

بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول الجبن بانتظام قد يساعد في تقليل فقدان كتلة العضلات وقوتها التي تحدث مع تقدم العمر.



4. الأفوكادو
الأفوكادو صحي  غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك البوتاسيوم ، وهو معدن مهم قد لا يحصل عليه الكثير من الناس. علاوة على ذلك ، قد يساعد تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم في جعل الانتقال إلى نظام الكيتو الغذائي أسهل .

بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد الأفوكادو في تحسين مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

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