أسرع رجيم يخلصك من الكرش ودهون البطن العنيدة

يمكنك برجيم مثالى بسيط التخلص من وزنك الزائد ونسف الكرش و دهون البطن العنيدة بسرعه إليك خطة رجيم لإنقاص الوزن فى 14 يوما يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.اقرأ أيضًا | تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها
الأسبوع الأول
الإفطار 6 صباحا
بيضة مسلوقة + توست سن
أو شريحتان نستو لايت +توست سن
كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة + طبق من الشوفان
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
مشروب جنزبيل والمريمارية
الأسبوع الثاني
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..
قطعة جبن قريش+ربع رغيف سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
2 ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
كوب زبادى بالليمون
أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة