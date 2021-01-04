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تكنولوجيا

تقارير: سونى توقف إنتاج جهاز الألعاب بلاي ستيشن 4 لصالح PlayStation 5

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:01 م
سونى توقف انتاج جهاز
سونى توقف انتاج جهاز الألعاب بلاي ستيشن 4
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ندى على
كشفت تقارير عن اتجاه شركة سونى اليابانية، لإيقاف انتاج عدد من طرازات منصة الألعاب بلاي ستيشن 4 ، والتى تم إطلاقها عام 2013 ، بالإضافة إلى أنها فى طريقها لإنهاء جميع عمليات الإنتاج لهذا الجيل من الأجهزة ، للتفرغ لمنصتها الأحدث بلاي ستيشن 5 ، والتى تم إطلاقها مؤخرا.

وبحسب موقع  VideoGamesChronicle فإن عدد من بائعى التجزئة فى اليابان والذين يعملون بشكل مباشر مع الشركة أبلغوا أن سونى قد أوقف بالفعل عددا من الطرز فى جهاز الألعاب بلاي ستيشن 4 ، مثل PS4 1TB Jet Black  و PS4 500GB Glacier White و PS4 2TB Jet Black بالإضافة إلى عدد آخر تمهيدا لعملية توقف نهائى مع نهاية 2020 .


وحتى الآن لم يصدر أى بيان رسمى من شركة سونى على أنها تسعى لتقليص عمليات انتاج بلاي ستيشن 4، أو أنها ستتوقف نهائيا عن انتاجه. 

ووفقا للموقع فإنه على الرغم من عدم تعليق شركة سونى على الأمر إلا أنه فى وقت سابق، صرح متجر PlayStation Direct الرسمي لفترة وجيزة بأنه لن يعرض أي وحدات تحكم PlayStation 4 Pro للبيع، مما جعل عددا كبيرا من المحللين يعتقدون أن سونى فى طريقها للتوقف فعلا.

كانت سونى أخذت خطوة جادة في حرمان PlayStation 4 من بعض صلاحياته، حيث أبلغت الشركة المستخدمين، أنهم لن يتمكنوا من لعب جميع ألعاب جهاز PlayStation 5 كما ان الألعاب الجديدة التى تم إصدارها ستكون مخصصة فقط ومتوافقة مع  وحدة تحكم DualSense من جهاز PlayStation 5  فقط.

كما حذرت شركة سونى من محاولة استخدام المحلقات الخاصة بأجهزة  PlayStation 5  واستخدامها مع أجهزة PlayStation 4 أو الاجهزة الأقدم، لمحاولة تجربة الألعاب الجديدة، حيث أن هذا الأمر لن يؤتى ثماره بحسب الشركة.
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