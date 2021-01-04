تلاعب في أسعار أسطوانات الأكسجين.. ضبط كميات كبيرة من الكمامات والكحول مجهولة المصدر بالدقهلية

أنواع السلع بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار. أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد فى الأسواق والمحلات من أجل توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين من جميع



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات مشيرا إلى قيام حملات تموينية على الأسواق والمحلات التجارية أسفرت عن ضبط عدد من الشركات ومحلات المستلزمات الطبية تعرض كميات كبيرة من الكمامات وعبوات الكحول مجهولة المصدر وبدون أي بيانات أو فواتير شراء قانونية.



وقرر المحافظ على الفور التحفظ علي المضبوطات وإحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات الرقابة التموينية على الأسواق ومحلات المستلزمات الطبية بنطاق المحافظة، وكلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التموين بمتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.





من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين أن الحملة المذكورة استهدفت مراقبة المعروض للمستهلكين من حيث الأسعار والجودة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية والإدارة العامة لمباحث تموين الدقهليه لمتابعة توافر أنابيب الأوكسچين ومدى توافرها وحبسها عن المستهلكين والمغالاة فى أسعارها وكذا المستلزمات الطبية.





وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط محل مستلزمات طبية بحيازته مستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون أى بيانات ولا يوجد لها أى فواتير شراء قانونية وتم التحفظ على عدد 3 منظم ومرطب لأسطوانات الأكسچين وعدد12 عبوة كحول زنة العبوة الواحده 5كجم غير مدون عليها أى بيانات تفيد مصدرها بإجمالى وزن 60لتر كحول وعدد 100 علبة كمامة داخل كل عبوة 50كمامة بإجمالى 5000كمامة وعدد 50 علبة كمامة mask N95 داخل كل علبة 10 كمامات بإجمالى 500كمامة، وأضاف أنه تم ضبط محل آخر يعرض مستلزمات طبية مجهولة المصدر ولا يوجد لها أى فواتير شراء قانونية.





وأشار إلى أنه تم التحفظ أيضا على عدد 2 جهاز منظم ومرطب لأسطوانات الأوكسچين، وعدد 13 عبوة كحول كل عبوة تحتوى على 12 زجاجة كحول زنة العبوة 100 مل بإجمالى 156 عبوة وعدد 23 علبة كمامة بداخل كل علبة 50كمامة بإجمالى 1150كمامة.





كما تم ضبط شركة للمستلزمات الطبية لوجود مستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون فواتير قانونية وتم التحفظ على عدد 10 كراتين كمامات داخل كل كرتونة 40عبوة كل عبوة يحتوى على 50كمامة بإجمالى عدد 20000 كمامة وعدد 10 كراتين كحول داخل كل كرتونة 12 عبوة زنة العبوة 1 لتر بإجمالى 1200عبوة.



كما تم استيقاف سيارة محملة بأسطوانات أكسچين بمدينة المنصورة وتم التأكد من فواتير الاسطوانات وخط سير السيارة وأنها متوجهة للمستشفيات الحكومية.





وأكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم.