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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لقاء الخميسي تثير الجدل بفستانها في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة لقاء الخميسي مجموعة من الصور الجديدة، من جلسة تصوير خضعت لها وهي ترتدي فستانا من تصميم فؤاد سركيس ، من مجموعته الجديدة ويصل سعره إلى 54 ألف جنيه.

 

تألقت لقاء الخميسى، فى الصور   بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الفوشيا المنفوش  .

نشرة المرأة والصحة: هوس طفل لتربية أخطبوط تحول إلى مفاجأة.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها في جلسة تصوير

بفستان أنيق.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها في جلسة تصوير جديدة


 

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

 لقاء الخميسي بإطلالاتها الأنيقة

وتتميز لقاء الخميسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
الخميسي لقاء الخميسي باطلالة ملفته الفنانة لقاء الخميسى باللون الفوشيا

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