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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة: هوس طفل لتربية أخطبوط تحول إلى مفاجأة.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها في جلسة تصوير

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

هوس طفل لتربية أخطبوط تحول إلى مفاجأة لم يتوقعها أحد.. شاهد ما حدث

 

اراد طفل بالغ من العمر 9 سنوات في ولاية أوكلاهوما، والذي يدعى كال كليفورد تربية اخطبوط، وذلك لشدة حبة لهذا الحيوان، والذي كان يظهر عليه خلال أرتدائه للملابس فكان يفضل إرتداء الملابس التنكرية على شكل الاخطبوط في عيد الهالوين.

 

بفستان أنيق.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها في جلسة تصوير جديدة

 

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

إطلالات غريبة.. غادة عبد الرازق تحصل على جائرة رمز الأناقة

 

شاركت غادة عبد الرازق في حفل Emi Gala الذي أقام مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصلت على جائرة رمز الأناقة، وقد ظهرت في فعاليات الحفل بإطلالت غريبة ومحتشمة.

 

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة.. هل انت منهم؟

 

تكمن أهمية معرفة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة فى تقليل إصابتهم به من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المرض مثل اتباع نظام غذائي معين والابتعاد عن الأدوية ذات تأثير جانبي على المثانة والابتعاد عن العادات الضارة.

 

من غير ملل وتقيد.. نصائح تساعدك على إنقاص وزنك بنجاح وصحة

 

بعد فترة طويلة من إتباع نظام غذائي نشعر بالملل، وبالاخص عندما يتم إتباع رجيم قاسي  لإنقاص الوزن في فترة قصيرة، إلا اخه سرعان ما نتوقف ونبدأ في إكتساب وزن أكثر مما كنا عليه.

 

قطة تنتقل من ولاية يوتا الامريكية إلى كاليفورنيا بطريقة عجيبة..شاهد ما حدث

 

اكتشف كاري ومات كلارك أنهما قاما بشحن قطتهما من ولاية يوتا الأمريكية التي يعيشان فيها إلى كاليفورنيا دون أن يقصدا، وقد اخذا يبحثان عنها وينشرون صورها في المنطقة التي يعيشون فيها والمناطق المجاورة لمدة اسبوع.

 

نصف مليون جنيه.. إنجليزية تعثر على كنز في ترعة| تفاصيل

 

عثرت سيدة أجنبية على كنز ثمين يقدر بـ 600 ألف جنيه عن طريق الصدفة مما أثار دهشة عدد كبير من الأشخاص فى مختلف أنحاء العالم.

 

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة لجين عمران الأخيرة

 

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صور جديد لها مع اختها اسيل عمران، وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

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هوس طفل لتربية أخطبوط تحول إلى مفاجأة لم يتوقعها أحد.. شاهد ما حدث

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