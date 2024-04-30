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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نصف مليون جنيه.. إنجليزية تعثر على كنز في ترعة| تفاصيل

نصف مليون
نصف مليون

عثرت سيدة أجنبية على كنز ثمين يقدر بـ 600 ألف جنيه عن طريق الصدفة مما أثار دهشة عدد كبير من الأشخاص فى مختلف أنحاء العالم.

ووفقا لما جاء فى صحيفة ديلي ميل البريطانية عثرت سيدة على كنز ثمين عن طريق الصدفة خلال صيانتها لمصرف مياه الأرض الزراعية الخاصة بها “ الترعة”.

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ووجدت السيدة قطعة أثار تقدر بـ 5000 جنيه إسترليني وهو ما يعادل 600 ألف جنيه مصري بالصدفة أثناء التخلص من صخرة في مصرف مياه الأرض الزراعية.


وقال آدم شون خبير الاثار والتحف الفنية،خلال برنامج "أنتيك رود شو" أن  القطعة الأثرية التى عثر عليها عبار عن رأس حجري  يعود إلى العصور القديمة وهو تحفة فنية نادرة لذا فهى كنز قيم.

وكشف آدم مواصفات الرأس المكتشفة  قائلا " يعود هذا الـ كنز إلى أكثر من 2000 عام ومن المحتمل أن هذه الرأس تعود إلى القرن الثالث الميلادي، وعيون التمثال تعود إلى "النمط السلتي" الذي يتواجد بشكل كثيف في أيرلندا الشمالية مسقط رأس السلتيون أصحاب الرؤوس الحجرية.

وقام آدم بتقييم هذه القطعة الأثرية وحدد قيمتها المالية حال بيعها فى المزاد العلنى أنها لن تقل عن 5000 جنيه أسترليني وهو مبلغ ضخم فقيمته تساوى أكثر من نصف مليون جنيه مصري وهو بمثابة كنز يستطيع أن يغير حياة هذه المرأة البسيطة.
 

كنز الرأس المكتشف القطعة الأثرية المزاد العلني جنيه إسترليني

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