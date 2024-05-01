رقم صادم .. تعرف على سعر إطلالة أسيل عمران الأخيرة

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران فيديو جديدًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة ناعمة وبسيطة.



سعر إطلالة أسيل عمران

ظهرت أسيل عمران وهي ترتدي توب يتوسطته ازرار بتصميم الاوف شولدرز وبأكمام طويلة وعليه جيب طويل وواسع باللون الأبيض اللامع، واختارت حقيبة باللون الأبيض اللامع، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وكانت إطلالة اسيل عمران من تصميم دار الأزياء Gabriela Hearst، ووصل سعر الإطلالة إلى 1,780 ريالاً سعودياً..

وقامت أسيل عمران بترك خصلات شعرها السوداء على كتفيها وظهرها في تسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تبالغ أسيل عمران في إظهار ملامحها بوضع المكياج، حيث اختارت وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينروالآي شادو بألوان ناعمة، مع الكحل باللون الأبيض.

ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اختارت قلادة وأقراطًا وخاتمًا من الالماس بإطلالة ناعمة وبسيطة.

أسيل عمران