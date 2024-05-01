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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يزور معبر كرم أبو سالم لتفقد تسليم المساعدات إلى غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي وجالانت

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زار معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة لتفقد تسليم المساعدات.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، التقى وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت في وقت سابق اليوم بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عند معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة، قائلًا إن إسرائيل “ملتزمة بعودة الرهائن ومستعدة لتنفيذ أي مهمة في منطقة رفح”.

كما قام جالانت وبلينكن بجولة في كيبوتس نير عوز الحدودي، الذي تعرض للهجوم خلال 7 أكتوبر، بحسب بيان وزارة الدفاع.

وقال مكتبه إن جالانت ووزير الخارجية الأمريكي قاما بعد ذلك بجولة في معبر كرم أبو سالم وراقبا إجراءات التفتيش ونقل المساعدات إلى غزة

وفي لقاء لاحق – حضره أيضًا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي ومدير عام وزارة الدفاع إيال زمير – ناقش جالانت وبلينكن “الجهود المبذولة لإعادة الرهائن، وضرورة مواصلة العملية العسكرية لتفكيك حماس"، على حد قول وزارة الدفاع.

وقال جالانت في بيان بالفيديو بعد الاجتماع: “نحن مصممون على اتخاذ أي إجراء لإعادة رهائننا إلى ديارهم، وهذا هدف الحرب المعلن”.

وأضاف: "في الوقت نفسه، فإن الدفاع الإسرائيلي، بموجب التعليمات التي أعطيتها، مستعد لتنفيذ أي مهمة عملياتية في منطقة رفح".

https://videoidf.azureedge.net/fda082b5-50ca-4400-9a42-b6da0be0ba55?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2lb_JsMY07lXuFe96FXabyvgt26TMDhV0GgPU17xy8ItZau32wcn-lZCg_aem_AbwmCGsSOeshMoYo0-hB-P1gkUxuC-k3EZAMfavzKOHNIOBbKQX261EEau9zxcd66z6yIyE9vwdQpZ-WRR8H-9lq
وزير الخارجية الامريكي بلينكن معبر كرم أبو سالم غزة

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