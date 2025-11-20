قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الشباب يستعرض إنجازات ومستهدفات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

كتب محمود مطاوع

خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنجازات ومستهدفات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

                وأوضح الوزير، في بداية حديثه، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستراتيجية الوطنية للرياضة 2030، وتتمثل رؤيتها في "شباب ونشء مُمكن وفاعل، يتمتع بنمط حياة سليم ويفتخر بالانتماء للوطن، ومجتمع رياضي حيوي وصحي قادر على المنافسة عالميًا". 

          وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن هناك 3 أبعاد استراتيجية تربط بين المشروع والاستراتيجية الوطنية للرياضة، وهي: تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، الارتقاء بالمنافسة والإبداع وتحقيق الريادة الرياضية في مختلف الألعاب والرياضات، وتحسين حوكمة قطاع الرياضة وتعزيز مساهمة الرياضة في الاقتصاد المصري والتنمية المستدامة. ويُسهم ذلك في تحقيق عدد من النتائج والمخرجات الاستراتيجية المتوقعة، ومنها: رفع نسبة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم، زيادة عدد الميداليات والبطولات التي يحصل عليها الأبطال الرياضيون، زيادة نسبة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي، مواصلة تقدم وريادة تصنيف الألعاب الفردية والجماعية عالميًا، وتقدم ترتيب مصر في المؤشرات والتقارير الدولية المرتبطة بالرياضة.

           وتحدث وزير الشباب والرياضة عن منظومة صناعة البطل الأولمبي، موضحًا أن هذه المنظومة تشمل: البرامج التدريبية المكثفة والموجهة باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات والاعتماد على مدربين ذوي خبرة عالمية، تعزيز البنية التحتية والإمكانات المادية، الدعم النفسي والمعنوي للرياضي، الرعاية الصحية والتغذية المتكاملة من خلال برامج فعالة وتقنيات حديثة في التأهيل البدني، والإدارة والتنظيم الرياضي الفعال.

                وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن فكرة المشروع تتمثل في انتقاء واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا وتأهيلهم تحت إشراف لجنة علمية وخبراء فنيين ومدربين وطنيين في الألعاب الأولمبية، بالتنسيق والتعاون الفني مع الاتحادات الرياضية لزيادة قاعدة البطولة الرياضية، وضم المتميزين من اللاعبين للمنتخبات الوطنية بالاتحادات الرياضية لتمثيل مصر. وكذا فتح فرص التسويق للاعبين المتميزين في كافة الألعاب الرياضية، لتحسين فرص مصر في المنافسات الرياضية ورفع علم مصر في المحافل الرياضية الدولية والعالمية بما يتوافق مع مكانة الدولة المصرية وريادتها.

              وبناءً عليه، تنعكس رؤية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في الانتقاء والاكتشاف المبكر للموهبة الرياضية وتطويرها وإعداد الأبطال الرياضيين بالأسلوب العلمي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية. وتشمل أهدافه: بناء قاعدة أبطال أولمبيين بالتعاون الفني مع الاتحادات الرياضية لكل نشاط رياضي، تحديد مراحل عمرية متتالية من الرياضيين الناشئين وانتقائهم وتوجيههم بما يتفق وكل مرحلة أولمبية، دعم الأبطال الحاليين ببرامج تدريبية تخصصية لتحقيق إنجازات أولمبية، الوصول بأعداد مناسبة في دورات الألعاب الأولمبية بتنبؤات مدروسة أقرب للواقع ويمكن تحقيقها، تطبيق المستحدثات التقنية والتكنولوجية الحديثة في التدريب، الاستعانة بالخبراء والكوادر العلمية ووضع معايير للحوكمة والشفافية، وغيرها.

              واستعرض وزير الشباب الهيكلة والبناء التركيبي للمشروعات القومية للموهبة بوزارة الشباب والرياضة، والمشروعات القومية لاكتشاف المواهب -والتي تضم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي- وكذا الألعاب الرياضية التي يتم استهدافها بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، ومنها (الهوكي، كرة السلة، الجودو، رفع الأثقال، ألعاب القوى، الكرة الطائرة، الملاكمة، المصارعة، السلاح، الخماسي الحديث، كرة اليد، وغيرها).

          وتطرق الوزير، في أثناء عرضه، إلى مراحل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، لافتًا إلى وجود 5 مراحل؛ وهي (مرحلة الموهبة لمن هم في سن من 10 إلى 12 عامًا – مرحلة الصقل "أقل من 14 عامًا" – مرحلة الواعد "أقل من 16 عامًا" – مرحلة البطل "أقل من 18 عامًا" – مرحلة ميدالية "18 عامًا فما فوق").

              واستعرض الدكتور أشرف صبحي عددًا من المؤشرات الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلى أن عدد المراكز به يصل إلى 308 مراكز، فيما يبلغ عدد اللاعبين 4251 لاعبًا، ويصل عدد المدربين إلى 319 مدربًا، فضلًا عن 206 مدربين مساعدين. ولفت الوزير في هذا الصدد إلى التنوع الجغرافي لمراكز تدريب المشروع على مستوى الجمهورية.

ونوّه وزير الشباب إلى برامج الدعم الفني للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، لافتًا إلى أنها تشمل: برامج التغذية والقياسات، الرعاية الطبية، مخطط الاحمال والتأهيل البدني، برنامج المُعد النفسي، التأهيل والعلاج الطبيعي، برنامج الانتماء والولاء، برنامج التوعية والتثقيف، وبرنامج تحليل الجينوم.

           ولفت الوزير إلى المنضمين للمنتخبات القومية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، منوهًا إلى أن الاتحادات الرياضية المختصة تختار قوام المنتخبات للمشاركة في البطولات الدولية وبطولات العالم من اللاعبين المحققين للمراكز الأولى والمتقدمة وبلغ إجمالي لاعبي المشروع المنضمين للمنتخبات الوطنية نحو 91 لاعبا ولاعبة في جميع الألعاب الرياضية. 

وتطرق الدكتور أشرف صبحي إلى عدد من نماذج أبطال المشروع الذين حققوا ميداليات ذهبية ومراكز متقدمة عالميًا، موضحًا أن حصاد ميداليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بلغ 4283 ميدالية منذ إطلاقه، منها 23 ميدالية عالم، و237 ميدالية على مستوى أفريقيا، و167 ميدالية عربية، و69 ميدالية دولية.

            وبعد استعراض هذه الإنجازات، أشار وزير الشباب والرياضة إلى مخطط "الانتقاء" بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للموسم الرياضي 2025/2026، لافتًا إلى أفضل الممارسات العالمية في انتقاء وإعداد البطل الأولمبي، والبرنامج الزمني للانتقاء الرياضي للمشروع، والألعاب الرياضية المتعددة المستهدفة بالانتقاء، ومحددات الأعمار وعدد المحافظات المستهدفة.

           وأوضح الوزير أن الفئات المستهدفة بالانتقاء تشمل: الطلاب بمدارس وزارة التربية والتعليم، مراكز الشباب، الأندية الرياضية، الأكاديميات الرياضية، والمشاركين بالمشروعات القومية بالوزارة.

            وأكد الدكتور أشرف صبحي أنه يتم التعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات لتنفيذ عملية الانتقاء، ومن ذلك وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي. فضلًا عن التعاون مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بصدد إطلاق المنصة الوطنية للانتقاء.

       وتحدث وزير الشباب أيضًا عن منظومة الاختبارات المستخدمة في الانتقاء، والتي تضم الفحوصات الطبية، والاختبارات الأنثروبومترية، والاختبارات البدنية المتنوعة.

الوزراء مدبولي مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة

