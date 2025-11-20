الزراعة تعلن تحصين 6.5 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي جرعات التحصين بالحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تجاوزت حتى الآن 6.5 مليون جرعة تحصين، وذلك منذ بداية الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بجميع المحافظات، في نهاية أكتوبر الماضي، والمقرر أن تستمر فعالياتها لمدة شهر ونصف.

ووفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول جهود وأنشطة الحملة القومية لتحصين الماشية، وجهود مديريات الطب البيطري بالمحافظات.



وأوضح البيان أن فرق التحصين الميدانية بجميع المحافظات، قد حصنت حتى الآن ما يزيد على 3.4 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، فضلا عن 3.1 مليون رأس ضد حمى الوادي المتصدع، بجميع قرى ومحافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن تلك الحملات يتم تنفيذها بشكل دوري، ثلاث مرات سنوياً لضمان بناء مناعة قوية ومستدامة لدى رؤوس الماشية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار الجهود المكثفة لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأوبئة، لافتا إلى أنه تم أيضا تنفيذ ما يزيد على 5000 ندوة إرشادية حتى الآن، لتثقيف المربين وتعريفهم بجدول التحصينات وأهميته الاقتصادية والوقائية.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه يتم أيضا تنفيذ حملات مرور ومتابعة ميدانية، على أسواق الماشية، لتطهيرها ومتابعة أعمال التقصي الوبائي، فضلا عن متابعة المزارع، وتقديم كافة سبل الدعم للمربين، لافتا إلى أهمية التواصل المستمر بين الإدارات والوحدات البيطرية ومربي الماشية، وعليهم عدم التردد في طلب الدعم والاستفسارات، ذلك بالإضافة إلى إمكانية التواصل المباشر من خلال الخط الساخن للهيئة على الرقم (19561) للإبلاغ عن أي حالة مرضية أو طلب تحصين، أو استفسار او مشورة أو دعم حفاظًا على الثروة الحيوانية.

فيما جددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مناشدتها لكافة المربين بضرورة التواصل والتفاعل والتعاون مع الحملات الجارية والإسراع بتحصين ماشيتهم، وذلك لضمان تحقيق المستهدف من الحملة وحماية الثروة الحيوانية في مصر.

وفي سياق متصل، أطلقت الفرق البيطرية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، والإدارة العامة للإرشاد البيطري، حملة للتوعية والإرشاد لمربي الماشية بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، والدكتورة هند الشيخ مدير عام الإدارة العامة للإرشاد البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفريق من الأطباء البيطريين بالمديرية وفرق التوعية والإرشاد البيطري.



وتابعت الفرق أعمال فرق التحصين وضمان التغطية الشاملة، وجهود دعم المربين لحماية الثروة الحيوانية، كما تم زيارة سوق بلبيس للماشية، وفحص الماشية، فضلا عن توعية المربين بالسوق، بأهمية التحصينات، واستعراض الجهود والخدمات التي تقدمها الهيئة، كما شملت الحملة أيضا زيارة إحدى مزارع الماشية بالمحافظة، في إطار جهود المتابعة الميدانية.

التحصين ضد الأمراض الوبائية

وتوجه الفريق الإرشادي إلى إحدى مدارس التعليم الاعدادي، ضمن حملة "السفير الصغير البيطري"، والتي تنفذها الهيئة، حيث تم توعية الطلاب من خلال شرحاً وافياً لأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية، والتعريف بالحملة القومية الجارية، بالإضافة إلى تقديم إرشادات حول أسس التربية الآمنة للدواجن وطرق التعامل السليم مع الحيوانات الحرة لتجنب نقل الأمراض، وذلك في سبيل نقل الطلاب الممارسات إلى المجتمع.