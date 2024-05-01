"لا وقت للتأخير".. بلينكن يدعو حماس إلى قبول مقترح الاتفاق مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إسرائيل قدمت تنازلات عدة بشأن مقترح الاتفاق مع حركة حماس، مشيرًا إلى أنه لا وقت للتأخير وعلى حماس قبول مقترح الاتفاق.

وأضاف "بلينكن"، اليوم الأربعاء، أنه على حماس أن تغتنم الفرصة والقبول بالمقترح الحالي للتوصل لاتفاق.

وأشار إلى أن أمريكا لم ولن تدعم الاجتياح الإسرائيلي في رفح، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تؤيد أي عملية عسكرية دون خطة لحماية المدنيين.

وحسب قناة “الحرة”، أوضح بلينكن أن أمريكا لمست في الأسابيع القليلة الماضية تقدما حقيقيا وكبيرا، لكن أحد التحديات المتبقية هو التأكد من توزيع المساعدات.

وأشار بلينكن إلى أن التقدم بشأن المساعدات حقيقي لكن بالنظر إلى الحاجة الهائلة في غزة فيجب الإسراع بإدخالها.