قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية على صفحتها على الفيسبوك ، طريقة تحضير بخاخ إكليل الجبل والقرنفل للشعر .
المقادير..
كمية أوراق اكليل الحبل الطازجة
فنجان زيت زيتون(أو زيت القرنفل)
نفس كمية زيت الزيتون زبدة الشيا
زيت أساسي لافندر
كبسولة فيتامين E
طريقة التحضير..
نغسل اوراق اكليل الجبل ثم نجففهم جيدا، بعدها نطحنهم
بعد الطحن نضع اكليل الجبل في اناء نضيف عليهم زيت الزيتون
ثم نضع الإناء على النار فوق نار متوسطة و نستمر في الخلط لمدة 5 دقائق فقط
نترك الخليط السابق لمدة ليلة كاملة كي نستفيد من خصائص اكليل الجبل
بعدها نفرغ خليط اكليل الجبل و زيت الزيتون في إناء نضيف لهم زبدة الشيا
على حمام مريم نضع خليط اكليل الجبل و زيت الزيتون و زبدة الشيا حتى تذوب زبدة الشيا
و في الأخير نصفي الخليط ثم نضيف 3 قطرات من الزيت الأساسي و كبسولة فيتامين E