قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية على صفحتها على الفيسبوك ، طريقة تحضير بخاخ إكليل الجبل والقرنفل للشعر .

المقادير..

كمية أوراق اكليل الحبل الطازجة

فنجان زيت زيتون(أو زيت القرنفل)

نفس كمية زيت الزيتون زبدة الشيا

زيت أساسي لافندر

كبسولة فيتامين E

طريقة التحضير..

نغسل اوراق اكليل الجبل ثم نجففهم جيدا، بعدها نطحنهم

بعد الطحن نضع اكليل الجبل في اناء نضيف عليهم زيت الزيتون

ثم نضع الإناء على النار فوق نار متوسطة و نستمر في الخلط لمدة 5 دقائق فقط

نترك الخليط السابق لمدة ليلة كاملة كي نستفيد من خصائص اكليل الجبل

بعدها نفرغ خليط اكليل الجبل و زيت الزيتون في إناء نضيف لهم زبدة الشيا

على حمام مريم نضع خليط اكليل الجبل و زيت الزيتون و زبدة الشيا حتى تذوب زبدة الشيا

و في الأخير نصفي الخليط ثم نضيف 3 قطرات من الزيت الأساسي و كبسولة فيتامين E