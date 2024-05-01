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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تقديرًا لدوره الوطني والاجتماعي

مصطفى بكري يكشف تفاصيل مؤتمر تدشين اتحاد القبائل العربية.. وسبب اختيار «العرجاني» رئيسًا|فيديو

مصطفى بكري
مصطفى بكري

كشف النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية،  تفاصيل مؤتمر تدشين اتحاد القبائل العربية.

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مصطفى بكري : اختيار ابراهيم العرجاني رئيسا لاتحاد القبائل العربية

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مصطفى بكري للرئيس السيسي: دمت لنا قائدا جسورا مدافعا عن الوطن والأمة

وقال النائب مصطفى بكري، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن عقد المؤتمر الأول للاتحاد بعد تأسيسه، رسالة مهمة في هذا التوقيت.

 

وأضاف أن الاتحاد يضم رموزًا وقيادات لتحقيق أهداف متعددة منها توحيد الصف للقبائل لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن، مشيرًا إلى أن الاتحاد اختار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسًا شرفيًا للاتحاد وسط ترحيب كبير بهذا الاختيار من جميع الرموز المشاركة في المؤتمر الأول للاتحاد.

وشدّد على أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية في ظل ما تواجهه من تحديات جسام سواء في الداخل أو الخارج وما تشهده فلسطين والتخطيط لعمليات التهجير إلى سيناء وهو ما ترفضه مصر تمامًا.


وأشار إلى أن القبائل العربية لها أدوار تاريخية في حماية الدولة والوقوف خلف القيادة السياسية، مؤكدا أن سيناء تشهد عملية تنموية كبيرة في عهد الرئيس السيسي، بمختلف الأصعدة بجانب مجابهة الإرهاب.

 

وأعلن أنه تم الاتفاق على اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء رئيسًا لاتحاد القبائل العربية تقديرًا لدوره الوطني والاجتماعي.

مصطفى بكري رئيس اتحاد قبائل سيناء برنامج صالة التحرير النائب مصطفي بكري الرئيس السيسي الإعلامية عزة مصطفى إبراهيم العرجاني اتحاد قبائل سيناء اتحاد القبائل العربية

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