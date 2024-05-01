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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصطفى بكري : اختيار ابراهيم العرجاني رئيسا لاتحاد القبائل العربية

صدى البلد

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، أنه تم الاتفاق على اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيسا لاتحاد القبائل العربية، كما تم الاتفاق على اختيار أحمد رسلان رئيسا للجنة الشئون العربية نائبا لرئيس الاتحاد.

وأعلن اتحاد القبائل العربية تدشين مدينة السيسي كإحدى مدن الجيل الرابع.

وقال الإعلامي مصطفى بكري خلال مؤتمر الإعلان عن المدينة إن التدشين يأتي كوفاء من أبناء سيناء والقبائل العربية للرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الذي وضع سيناء على خريطة التنمية لأول مرة في تاريخها.

 

 وتابع الإعلامي مصطفى بكري أن اتحاد القبائل العربية اختار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيسا لاتحاد القبائل.

 

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مصطفى بكري : اختيار ابراهيم العرجاني رئيسا لاتحاد القبائل العربية


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