مفتاح استراتيجيتها الجديدة بالشرق الأوسط.. كيف تنظر أمريكا لحقول الغاز المصرية؟

كشف موقع "أويل برايس" أن الولايات المتحدة تنظر إلى مصر وتختارها كنقطة انطلاق لإعادة تأكيد قوة واشنطن في الشرق الأوسط، مع تمتع القاهرة تاريخياً بمكانة فريدة في الشرق الأوسط والعالم العربي.

ومع أهميتها الجيوسياسية الفريدة، تتمتع مصر بموقع فريد أيضًا في سوق النفط العالمية، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي المهم، يوجد بمصر ممر الشحن العالمي الرئيسي في قناة السويس، الذي يتم من خلاله نقل حوالي 10% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

كما تسيطر على خط أنابيب السويس-البحر الأبيض المتوسط الحيوي، الذي يمتد من محطة العين السخنة في خليج السويس، بالقرب من البحر الأحمر، إلى ميناء سيدي كرير غرب الإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط، وهذا بديل لقناة السويس لنقل النفط من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط.

مصر نقطة جديدة محتملة للغاز في شرق المتوسط

كما تعد مصر نقطة جديدة محتملة للغاز في مركز الغاز الضخم المحتمل في شرق البحر الأبيض المتوسط، فالمفتاح بالنسبة للولايات المتحدة هو إدخال شركات النفط والغاز الكبرى الخاصة بها إلى مصر بسرعة، على أن تتبعها شركات مماثلة من حلفائها الرئيسيين بعد ذلك بوقت قصير.

وأوضح التقرير أن شيفرون المشغل الأمريكي الرئيسي أعلنت في ديسمبر 2022 أنها عثرت على ما لا يقل عن 99 مليار متر مكعب من الغاز من خلال بئرها الاستكشافي نرجس -1 في شرق دلتا النيل، على بعد حوالي 60 كيلومترًا شمال شبه جزيرة سيناء.

اكتشافات الغاز

وبعد ذلك، جاء الإعلان عن اكتشاف مع شركة إيني الإيطالية لحقل غاز بحري ضخم في البحر الأحمر، والذي يركز على بئر نرجس -1.

وقد أدى ذلك إلى تعزيز أمريكا الكبير بالفعل في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط الأوسع من خلال تشغيلها لحقلي ليفياثان وتمار الضخمين في إسرائيل ومشروع أفروديت قبالة سواحل قبرص.

وأعلنت شركة بريتيش بتروليوم أن ستستثمر 3.5 مليار دولار في استكشاف وتطوير حقول الغاز المصرية في السنوات الثلاث المقبلة.

ويمكن مضاعفة هذا المبلغ إذا أسفر نشاط الاستكشاف عن اكتشافات جديدة.

وفي الوقت نفسه، بدأت شركة شل تطوير المرحلة العاشرة من امتياز دلتا النيل البحري في غرب الدلتا في البحر الأبيض المتوسط.