عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفتاح استراتيجيتها الجديدة بالشرق الأوسط.. كيف تنظر أمريكا لحقول الغاز المصرية؟

حقل غاز
حقل غاز

كشف موقع "أويل برايس" أن الولايات المتحدة تنظر إلى مصر وتختارها كنقطة انطلاق لإعادة تأكيد قوة واشنطن في الشرق الأوسط، مع تمتع القاهرة تاريخياً بمكانة فريدة في الشرق الأوسط والعالم العربي.

ومع أهميتها الجيوسياسية الفريدة، تتمتع مصر بموقع فريد أيضًا في سوق النفط العالمية، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي المهم، يوجد بمصر ممر الشحن العالمي الرئيسي في قناة السويس، الذي يتم من خلاله نقل حوالي 10% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

كما تسيطر على خط أنابيب السويس-البحر الأبيض المتوسط الحيوي، الذي يمتد من محطة العين السخنة في خليج السويس، بالقرب من البحر الأحمر، إلى ميناء سيدي كرير غرب الإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط، وهذا بديل لقناة السويس لنقل النفط من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط.

 مصر نقطة جديدة محتملة للغاز في شرق المتوسط 

كما تعد مصر نقطة جديدة محتملة للغاز في مركز الغاز الضخم المحتمل في شرق البحر الأبيض المتوسط، فالمفتاح بالنسبة للولايات المتحدة هو إدخال شركات النفط والغاز الكبرى الخاصة بها إلى مصر بسرعة، على أن تتبعها شركات مماثلة من حلفائها الرئيسيين بعد ذلك بوقت قصير.

وأوضح التقرير أن شيفرون المشغل الأمريكي الرئيسي أعلنت في ديسمبر 2022 أنها عثرت على ما لا يقل عن 99 مليار متر مكعب من الغاز من خلال بئرها الاستكشافي نرجس -1 في شرق دلتا النيل، على بعد حوالي 60 كيلومترًا شمال شبه جزيرة سيناء.

إيني الإيطالية تنشئ مدرسة حقل ظهر الفنية ببورسعيد باستثمارات 5.5 مليون دولار

خبير طاقة يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسي ومسئولي شركة بريتش بتروليوم

اكتشافات الغاز 

وبعد ذلك، جاء الإعلان عن اكتشاف مع شركة إيني الإيطالية لحقل غاز بحري ضخم في البحر الأحمر، والذي يركز على بئر نرجس -1.

وقد أدى ذلك إلى تعزيز أمريكا الكبير بالفعل في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط الأوسع من خلال تشغيلها لحقلي ليفياثان وتمار الضخمين في إسرائيل ومشروع أفروديت قبالة سواحل قبرص.

وأعلنت شركة بريتيش بتروليوم أن ستستثمر 3.5 مليار دولار في استكشاف وتطوير حقول الغاز المصرية في السنوات الثلاث المقبلة.

ويمكن مضاعفة هذا المبلغ إذا أسفر نشاط الاستكشاف عن اكتشافات جديدة.

وفي الوقت نفسه، بدأت شركة شل تطوير المرحلة العاشرة من امتياز دلتا النيل البحري في غرب الدلتا في البحر الأبيض المتوسط.

الولايات المتحدة الامريكية مصر القاهرة الشرق الاوسط سوق النفط قناة السويس الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

نداء عاجل من سفارة الإمارات في مسقط لمواطنيها

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

نتيجة تقيلة | توقع مثير من خالد الغندور لـ مباراة الأهلي والإسماعيلي

12 يومًا.. بشرى سارة للموظفين بشأن إجازات مايو | حرمان وتعويض لهؤلاء

كان لديه مبادئ سابقا.. عصام الحضري يهاجم النادي الأهلي

موضوعات متعلقة

البترول تتعاقد على شراء 580 ألف طن سولار وبوتاجاز.. اليوم

أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي تقفز لأعلى مستوى في 12 أسبوعاً

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يكشف تفاصيل مؤتمر تدشين اتحاد القبائل العربية.. وسبب اختيار «العرجاني» رئيسًا|فيديو

وزير الخارجية الأمريكي يزور معبر كرم أبو سالم لتفقد تسليم المساعدات إلى غزة

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمي الإسماعيلي

30 دقيقة| خروج أحمد عبد القادر مصابا في مواجهة الإسماعيلي والأهلي

مفتاح استراتيجيتها الجديدة بالشرق الأوسط.. كيف تنظر أمريكا لحقول الغاز المصرية؟

شيخ قبيلة الحويطات : وضع حجر الأساس لـ60 وحدة سكنية لأهالي سيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم .. تعرف على سعر إطلالة أسيل عمران الأخيرة

من المالديف.. هنادي مهنا بفستان يثير الجدل | شاهد

إطلالة كلاسيكية.. دنيا عبد العزيز تستعرض جمالها | شاهد

ملابس جريئة.. زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ