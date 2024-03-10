الملا يفتتح محطة التموين المتكاملة (غازتك - إيني) بالقاهرة الجديدة

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، محطة التموين المتكاملة (غازتك - إيني) بالتعاون مع شركة فجر المصرية، لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل والخدمات المصاحبة بمنطقة البنفسج بالقاهرة الجديدة.

وأكد الملا أن المحطة الجديدة بما تقدمه من خدمات متكاملة ومتنوعة تأتى ضمن خطة انتشار المحطات على المحاور والطرق السريعة لخدمة قائدى السيارات والمناطق المحيطة ، لافتاً إلى أن انتشار منافذ التموين بالغاز الطبيعي والتى بلغت قرابة الألف محطة يمثل نقلة نوعية حقيقة للمشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ، كما أن هذه المحطات أصبحت تستخدم التحول الرقمى فى تقديم الخدمات والتسهيلات ومنها السداد الالكتروني وخدمات التحويل والزيوت المتخصصة.

وأوضح المهندس عبدالفتاح فرحات أن قدرة تشغيل محطة البنفسج للغاز الطبيعي تبلغ 800 متر مكعب فى الساعة وقادرة على تموين حوالى 1200 سيارة فى اليوم ، وتقدم المحطة خدمات تموين المنتجات البترولية السائلة (بنزين 92 – بنزين 95) من خلال 16 نقطة تموين بنزين وهى إحدى محطات الشراكة المتميزة التى تحمل علامة شركتي غازتك وإينى وتشغيلها شركة غازتك طبقاً لأحدث المواصفات الفنية والإدارية والتنفيذية المطبقة بمحطات شركة إيني العالمية، وبتشغيل هذه المحطة يصل عدد محطات التموين المتكاملة التي تحمل العلامة التجارية لشركتي (غازتك -إينى) إلى 15 محطة تنتشر في عدد من محافظات الجمهورية.



وتوفر المحطة العديد من الخدمات التجارية المصاحبة والتي تخدم قطاعاً كبيراً من الجمهور ، كما توفر خدمات الشحن الكهربائى وزيوت إيني العالمية والتي حصلت شركة غازتك على حصرية توزيعها في مصر وذلك للإسهام في توفير منتجات زيوت متخصصة عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية وكذلك احتياجات المحركات التي تعمل بالغاز الطبيعي.



وأوضح المهندس إيهاب كمال رئيس شركة فجر المصرية أن المحطة المتكاملة تأتى تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة المتكاملة فى استغلال الأصول وتعظيم التكامل بين شركات القطاع لدعم الخطة القومية لنشر محطات التموين المتكاملة وتوفير خدمات الغاز الطبيعى الوقود الحضارى ، لافتاً إلى أن المحطة المقامة على مساحة 900 متر تقدم خدمات متميزة ومتكاملة لحائزى السيارات.



حضر الافتتاح الدكتور مجدى جلال العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بالوزارة والمهندس محمد خضير نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط والمشروعات والمهندس فؤاد رشاد الرئيس التنفيذى لشركة فجر الأردنية المصرية .