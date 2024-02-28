لاعب رئيسي بمشهد الطاقة العالمي..«بي بي» البريطانية تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار بمصر

تخطط شركة "بريتيش بتروليوم (بي بي)" البريطانية لإنفاق حوالي 1.5 مليار دولار في مصر على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة، حيث تسعى إلى تطوير مشاريع الغاز والحفر في البلاد، وفقا لتصريح المتحدث باسم الشركة لوكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عزمها إنشاء مشروع مشترك يركز على الغاز في مصر مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وستشهد هذه الشراكة، المتوقع الانتهاء منها في النصف الثاني من العام، تعاون الشركتين في مختلف امتيازات التطوير ومشاريع الاستكشاف.

ووفقًا للمتحدث باسم شركة بريتيش بتروليوم، فإن الاستثمار البالغ 1.5 مليار دولار سيكون صافيا لشركة بريتيش بتروليوم ومن المقرر أن يتم خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة.

وتسلط مبادرة الإنفاق الاستراتيجي هذه الضوء على ثقة شركة بريتيش بتروليوم في إمكانات الطاقة في مصر وآفاق النمو على المدى الطويل.

ويشير الاستثمار الكبير لشركة "بي بي" في قطاع الطاقة في مصر إلى الثقة التامة في إمكانات البلاد كلاعب رئيسي في مشهد الطاقة العالمي.

ومع التركيز على مشاريع الغاز وأنشطة الحفر، تهدف شركة بريتيش بتروليوم إلى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي ومواردها الطبيعية الوفيرة لدفع النمو المستدام وتلبية احتياجات الطاقة المتطورة.

وتتماشى هذه الخطوة أيضا مع استراتيجية شركة بريتيش بترولوم الأوسع نطاقا لتوسيع وجودها في الأسواق الناشئة وتنويع محفظتها من أجل المرونة على المدى الطويل.