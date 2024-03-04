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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيني الإيطالية تنشئ مدرسة حقل ظهر الفنية ببورسعيد باستثمارات 5.5 مليون دولار

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي  خلال زيارتهم التفقدية لمشروع حقل ظهر والمناطق الصناعية بالمحافظة و التي تستمر حتى الثلاثاء القادم.

جاء ذلك بقاعة السيد سرحان بالديوان العام، بحضور أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب  النائب طلعت السويدى رئيس لجنة، و  النائب محمد جنيدى وكيل اللجنة و  النائب خالد عبد المولى امين سر اللجنة،  والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب والدكتورة امل عصفور عضو مجلس النواب و الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة ، وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء ، رحب محافظ بورسعيد بالحضور على أرض بورسعيد،  حيث تطرق  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال لقائه بأعضاء اللجنة للحديث عن أبرز الاستثمارات ومشروعات الطاقة في بورسعيد والمشروعات القومية التى نفذتها الحكومة المصرية على أرض بورسعيد  ،  لافتا أن بورسعيد ساهمت بنسبة ٣% من الناتج المحلى الاجمالى  بمعدل نمو ٨،٨ % ، كما تدل المؤشرات على توصيل ٩٤،٩%من شبكات الغاز و٩٣،٠% من شبكات الكهرباء

وأوضح محافظ بورسعيد دور شركات الطاقة والبترول فى المشاركة المجتمعية  حيث قامت شركة إيني الإيطالية بإنشاء مدرسة حقل ظهر الفنية بتكلفة استثمارية 5.5 مليون دولار ووحدة صحية بالحي الإماراتي بالمحافظة بتكلفه ٤،٥ مليون دولار.


وتابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  إلى دور شركات الطاقة بغرب بو سعيد فى تشغيل العماله  باجمالى ٣٤٥٤ عمل ثابت و١٥٧ عامل موسمي مشيرا أن عدد تلك الشركات العامله فى استخراج وبيع الطاقه تبلغ ١١ شركة .

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جهود التنمية والإعمار التي شهدتها بورسعيد في كافة المجالات،  كما حرص المحافظ على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات ، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد،  وخطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد

ومن جانبه وجه طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب بمحافظ بورسعيد الشكر لمحافظ بورسعيد  على حسن الاستقبال، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهات التنفيذية والشعبية والرقابية  لإعلاء مصلحة المواطن وخاصة فى ظل الأزمه التى تعيشها مصر حاليا بسبب تراجع السفن العابره للقناة

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وقال أنه بالرغم من الظروف الصعبه التى تعيشها حاليا الا أن مؤشرات تراجع الدولار يبشر بانفراج الازمه ويؤدى لانخفاض أسعار السلع، وقال خالد عبد المولى أمين سر اللجنة أن مصر تخوض حاليا معركة وعي ويجب تكاتف القيادات الشعبية والتنفيذيه على تجاوز الازمه التى وصفها بأنها مصنوعه.

وأكد النائب عبد الباقي تركيا، عضو اللجنة أن مشروعات الغاز وخاصة حقل ظهر تمثل أهمية كبرى لمصر في ظل التحول للطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة.

محافظ بورسعيد يستقبل لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب

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ومن جانبهم،  أشاد اعضاء لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب بالتطورات والانجازات التي جرت ببورسعيد خلال وقت قياسي،  وذلك في اطار توجيهات فخامة الرئيس بجعل بورسعيد نقطة انطلاق للمشروعات القومية ضمن خطة التنمية المستدامة على أرضها

يذكر أن الزيارة تستهدف متابعة المشروعات القومية في ظل اهتمام الدولة ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطاقة النظيفة ومشروعات الغاز ومن المخطط أن تستمر زيارة اللجنه لبورسعيد ٣أيام تتفقد خلالها المشروعات المجتمعية للمصانع والوقوف على مشاكل المبادرات القومية

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